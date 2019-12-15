新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食。（吳康瑋攝）

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品-「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，並邀請在地出生的藝人「鮑魚王子」蔡昌憲來介紹在地美景、美食，現場民眾除了大啖貢寮鮑滋養風味餐外，還排隊搶購「鮑山鮑海」的限量好康優惠福袋，滿滿人潮湧進澳底漁港，讓活動現場熱鬧非凡。

副市長吳明機表示，貢寮是鮑魚九孔的重要產地，但因生產季節有所差異，還需要市府及漁民共同合作付出更多的努力，農業局規劃團隊在這幾年內，積極投入研究，並調節鮑魚產季，更做成鮑魚罐頭，希望讓更多的人可以享受到新鮮產地的海鮮好滋味，他也指出，市長侯友宜非常重是貢寮鮑，並希望將鮑魚與萬里蟹共同推廣在地代表的專屬品牌讓「萬里有蟹、貢寮有鮑魚」。

吳明機指出，目前市府協助貢寮區漁會、養殖戶，訂製出產銷履歷措施，讓盛產的漁獲可以追朔品質，更讓消費者放心，並希望鮑魚不只是一種水產，更可以成為在地的一大亮點，並強調，目前貢寮鮑已經由農漁產品加工、補助開發出即時料理包，讓家庭主婦方便處理，馬上就可以做出鮑魚大餐。他說，近年市府、漁會更與生鮮物流業者合作，以冷凍技術來讓海鮮的保鮮時期可以延長，他也談及市府為讓更多人可以看到貢寮區美麗的風景，並與旅遊業者共推漁村小旅遊，希望讓更多人可以走進這個孕育出蔡昌憲及美味海鮮的景點，更與福容大飯店的主廚團隊合作，開發出一系列的鮑魚大餐，希望讓更多人走進東北角品嚐到美為的海鮮。

(中時 )