(18:00更新，補充最後戰果)2019年BWF世界羽聯巡迴賽年終總決賽決賽日，女子單打被安排在第4場，世界球后戴資穎出戰地主好手陳雨菲，這場比賽小戴要挑戰賽史女單最多冠，也是她的世界球后保衛戰，經過58分鐘苦戰，小戴在先贏一局優勢下21比12、12比21、17比21遭到逆襲，周二最新世界排名陳雨菲將擠下現任世界球后小戴、個人生涯首度登上世界第一。

戴資穎生涯第4度挑戰年終賽女單冠軍賽，2014和2016年都帶走冠軍，今年不但尋求生涯第3座年終賽女單冠軍，更是她的世界球后保衛戰，目前小戴世界排名積分只領先今天對手陳雨菲210分，本戰獲勝的那一方就會坐在世界球后寶座。

去年年終賽戴資穎和陳雨菲都因傷在小組賽就傷退，今年則雙雙一路挺進決賽，現場有不少球迷為兩人加油，而陳雨菲本季表現出色，包括年終賽，今年7度打進冠軍賽，前6次都順利帶走冠軍，也是戴資穎認為相當需要注意的對手之一，兩人目前總共16次過招，小戴14勝2負遙遙領先，不過生涯兩度吞敗都是在決賽，一次是今年全英公開賽，一次就是本屆年終賽。

首局小戴一開始就相當專注，以4比0有個好的開始，期間也打過一記胯下擊球並收下分數，而該局中段陳雨菲打的較沒耐心、失誤較多，小戴拉開差距後便以21比12先發制人。第2局換邊再戰，起初小戴還在適應風向，非受迫性失誤稍微多一點，曾陷入1比5、2比7落後，中間也靠一波4比0攻勢縮小差距，不過還是6比11落後進入技術暫停。

第2局陳雨菲靠著中段連拿6分的氣勢持續保持領先，這局戴資穎也一次被主審判越網擊球掉分，因此沒能拉近比分差距，而由陳雨菲21比12扳平戰局。第3局一開始小戴就1比3陷入劣勢，最多曾12比18落後6分，雖然小戴拚出5比0高潮，追到17比18只剩1分落後，卻差一口氣追平甚至超前，無奈看著陳雨菲收下個人生涯首座年終賽女單冠軍。

目前年終賽女單最多冠由今年10月退休的大陸名將李雪芮和戴資穎共同保持，只要小戴本屆摘冠，就可成為賽史第一位3度封后的女將，可惜小戴想締造新的紀錄，還要再等等了。

(中時 )