黃世杰在觀音舉辦造勢大會，眾人在台上齊喊凍蒜。（邱立雅攝）

民進黨大老許信良（中）坐在台下第一排。（邱立雅攝）

桃園第二選區立委候選人黃世杰15日上午在觀音舉辦造勢大會，邀請民進黨副總統候選人賴清德、民進黨大老許信良、市長鄭文燦等大咖來站台，賴清德一上台頻頻稱黃世杰是優秀的學弟，非常疼惜他，連上電台受訪都帶著黃世杰一起。

賴清德、鄭文燦與黃世杰都是建國中學與台灣大學的學長學弟，賴清德笑說黃世杰是建中第一名畢業、台大雙學士，又是律師高考第一名，是相當厲害的國家級人才。過去鄭文燦準備參選市長時，曾到台南向賴清德請益，賴清德建議鄭一定要找法律人才，因為法律不完備，桃園升格難以發展，鄭文燦找了黃世杰幫忙。賴坦承當時不識黃世杰，未料民進黨徵召後一見，才發現是相當年輕的人才。

看似心情不錯的賴清德在舞台上也聊開了，笑著問台下民眾最支持桃園的行政院長是誰？眾人齊喊賴清德。賴清德笑望身旁的鄭文燦說：「一天到晚打電話給我，清德~清德~叫得很親切。」也讓賴清德批准了至少2000億以上的經費給桃園市。賴清德說鄭文燦是自己的兄弟，知道鄭有雄才大略、有很大的企圖心要建設桃園，他也樂於支持，希望立法院一定要有立委協助鄭文燦。

對於總統與副總統號次抽到3，賴清德說過去抽到3號一般都講三陽開泰，但他不這麼說，他說3代表「3張選票顧台灣」，還反問台下如此詮釋「漂不漂亮？」賴清德希望用民主的力量、選票的神聖力量，靠大家一起把台灣守護下來。

(中時 )