林志堅相信未來四年張廖萬堅，一定能繼續堅持「孩子就是未來」的初衷，讓台中的孩子擁有美好的未來！（立委張廖萬堅競總提供／陳世宗台中傳真）

林志堅與張廖萬堅兩人，透過生動活潑的表演，讓孩子們更加融入故事中，體會故事所帶來的寓意。（立委張廖萬堅競總提供／陳世宗台中傳真）

長期關注親子議題並積極建設的新竹市長林智堅，15日特地來到台中，為一樣有著孩子王稱號的立委張廖萬堅站台，兩人與台中最受親子歡迎的陸爸爸一同說演「石頭湯」的故事，透過生動活潑的表演，讓孩子們更加融入故事中，也體會故事所帶來的寓意。

林智堅市長並送上客製化印有張廖萬堅的水果箱，印有市長肖像漫畫和「勝」字，以及「智堅推薦、品質保證」，並呼籲大家一定要「票票入匭、前進立院」，祝福「大桔大力」高票當選。張廖萬堅總部在周日下午湧入近百位家長與小孩一起同樂，讓孩子們度過愉快又充實的時光。現場還有數十位幼保團體代表和多校家長會長也親臨參加，力挺張廖萬堅對於親子議題的支持。

林智堅說，自己是三寶爸，相當支持小英總統的0-6歲國家和你一起養小孩政策，而他和萬堅委員都對於親子教育的立場一樣，致力培養讓孩子愛上閱讀和打造孩子們的運動環境，尤其委員一手促成的西苑高中棒球隊，從無到今天多位球員站上國際舞台，都看得到委員為下一代所做的努力。

林志堅指出，他有相當敬佩萬堅委員多年來舉辦上百場的藝文季活動、募集贈書逾兩萬本、爭取預算挹注學校建設補助，相信未來四年，張廖萬堅委員一定能繼續堅持「孩子就是未來」的初衷，讓台中的孩子擁有美好的未來！

張廖萬堅說，很榮幸能夠收到孩子王林智堅市長大桔大力的祝福，更承諾明年1月11日順利連任，未來的四年將帶著這個嶄新的開始，全力推動111計畫，希望能為孩子們再募集一萬本的贈書，讓孩子擁有更多的圖書資源、培養閱讀習慣，並會和陸爸爸共同培訓故事爸爸、故事媽媽，預計培訓一千人次以上，親子藝文季將持續以一百場以上的目標來努力，希望明年大家能讓萬堅繼續留在國會，為孩子的未來打拼！

張廖萬堅強調，雖然已進入選戰的白熱化時期，但他堅持兌現和孩子的約定，持續辦理親子活動，希望讓孩子們都能留下美好的回憶，原本不願到台中演出的紙風車劇團，也將在12月22日到老虎城廣場(河南路三段、市政北二路口)演出，讓孩子們都可以如願體會親子藝術饗宴，未來繼續秉持「孩子就是未來」的初衷，打造美好台中！

(中時 )