高以翔（Godfrey）35歲英年早逝，15日是他的告別式，他與藍鈞天、丁春誠、陳紹誠的「時尚F4」也最後一次以如此悲傷方式合體！他們在告別式後分別在臉書哀悼摯友，許久未在公開場合露面的陳紹誠難過表示：「我們四個真的很久沒聚一起，沒想到這是近來第一次相聚，也是最後一次。Bro，我們三個都很想你，也會一直想念你！」令人看了都忍不住鼻酸。

陳紹誠說，今天是Godfrey的告別會，他的心情很複雜，「或許是過去幾週準備昨天下午的TEDx演講，故意不去想Godrey已經不在的事實，也或許是藉由準備演講讓自己不去想和面對Godfrey告別會即將來」。他說，今天老天也為Godfrey作美，天氣很好。告別式很溫馨，讓現場所有人都回憶起Godfrey這個內向的大男孩，也讓大家能將他帥氣及靦腆的一面永遠記著。

他表示，本來也一直告訴自己別難過，但當唱名「好友時尚F4」時，「我和Gabby及小丁走上前，看到Godfrey帥氣微笑的照片就在我面前時，我實在忍不住眼裡開始有淚珠，當我行禮時，眼淚更不停的隨著鞠躬兩行流下止不住。」當三個坐下時都不發一語，難過著擦眼睛擤鼻子，等心情平靜點，他剛好坐在中間，於是搭著Gabby和小丁的肩膀說：「有空我們要多聚聚。」但是講完後他馬上又落淚了，「因為我知道我們每次相聚都會想到將永遠缺席Godfrey」。他難過地說：「我們四個真的很久沒聚一起，沒想到這是近來第一次相聚，也是最後一次。。。Bro，我們三個都很想你，也會一直想念你。Godfrey, you are now with God, and you are now free.We will see you on the other side eventually.」

藍鈞天臉書的時尚F4合影。（摘自藍鈞天臉書）

藍鈞天紅著眼眶離開告別式現場時被記者團團圍住，只能蹦出一句「大家辛苦了」，他事後在臉書寫下送別至交的心情：「這是一場美麗的道別！」，並表示「你的生命是個祝福，你的記憶是個寶藏，對你的愛超越文字，對你的思念無法衡量」，「我不能向你保證我以後想到你不會掉眼淚，但是我答應你我們都會好好的！我將在另一邊見到你，兄弟！」

丁春誠也在IG寫道：「這是一個美麗晴朗的日子，上帝張開了臂膀歡迎他進入一個更美好的世界。」

(中時 )