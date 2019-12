高以翔(Godfrey)35歲英年早逝,15日是他的告別式,他與藍鈞天、丁春誠、陳紹誠的「時尚F4」也最後一次以如此悲傷方式合體!他們在告別式後分別在臉書哀悼摯友,許久未在公開場合露面的陳紹誠難過表示:「我們四個真的很久沒聚一起,沒想到這是近來第一次相聚,也是最後一次。Bro,我們三個都很想你,也會一直想念你!」令人看了都忍不住鼻酸。

陳紹誠說,今天是Godfrey的告別會,他的心情很複雜,「或許是過去幾週準備昨天下午的TEDx演講,故意不去想Godrey已經不在的事實,也或許是藉由準備演講讓自己不去想和面對Godfrey告別會即將來」。他說,今天老天也為Godfrey作美,天氣很好。告別式很溫馨,讓現場所有人都回憶起Godfrey這個內向的大男孩,也讓大家能將他帥氣及靦腆的一面永遠記著。

他表示,本來也一直告訴自己別難過,但當唱名「好友時尚F4」時,「我和Gabby及小丁走上前,看到Godfrey帥氣微笑的照片就在我面前時,我實在忍不住眼裡開始有淚珠,當我行禮時,眼淚更不停的隨著鞠躬兩行流下止不住。」當三個坐下時都不發一語,難過著擦眼睛擤鼻子,等心情平靜點,他剛好坐在中間,於是搭著Gabby和小丁的肩膀說:「有空我們要多聚聚。」但是講完後他馬上又落淚了,「因為我知道我們每次相聚都會想到將永遠缺席Godfrey」。他難過地說:「我們四個真的很久沒聚一起,沒想到這是近來第一次相聚,也是最後一次。。。Bro,我們三個都很想你,也會一直想念你。Godfrey, you are now with God, and you are now free.We will see you on the other side eventually.」

藍鈞天臉書的時尚F4合影。(摘自藍鈞天臉書)

藍鈞天紅著眼眶離開告別式現場時被記者團團圍住,只能蹦出一句「大家辛苦了」,他事後在臉書寫下送別至交的心情:「這是一場美麗的道別!」,並表示「你的生命是個祝福,你的記憶是個寶藏,對你的愛超越文字,對你的思念無法衡量」,「我不能向你保證我以後想到你不會掉眼淚,但是我答應你我們都會好好的!我將在另一邊見到你,兄弟!」

丁春誠也在IG寫道:「這是一個美麗晴朗的日子,上帝張開了臂膀歡迎他進入一個更美好的世界。」

(中時 )