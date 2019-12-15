有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，今年竟破天荒未抽出國運籤，資深媒體人韋安直言，難怪抽不出國運籤，是不是在暗示現在都不知明年總統是誰？

韋安在臉書指出，為什麼今年農曆年前，南鯤鯓代天府抽不出國運籤，是不是暗示現在都不知道明年總統可能是誰？因為民調被蓋起來，或根本不準。

網友說：「眾神可能也在賣關子，不願洩露天機。」、「還是神準的。」、「台灣現況，神明都知道，明暸籤詩一定是不好看。」、「好厲害。」、「最怕出現藍綠總統票數相同狀況！」

一向抽籤神準的南鯤鯓代天府，今年在大年初一抽國運籤，籤筒內的60支籤竟都未能擲出3聖筊，當時擔任抽籤官的南鯤鯓廟總幹事侯賢遜對此表示，一般擲筊最多抽13支就會搏3聖筊抽中，但該次卻是南鯤鯓代天府創廟358年以來第一次60支籤都未3聖筊，他認為對國家運勢、民生，五王一定有所啟示，就由各方各自解讀。

(中時電子報)