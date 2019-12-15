國民黨新竹市議員陳治雄服務處15日舉辦「空氣城堡親子同樂會」，活動中所有黨籍議員都到場為國民黨總統、立委選舉造勢。（國民黨提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市議員陳治雄服務處15日在天公壇前廣場舉辦1場溫馨的「空氣城堡親子同樂會」現場湧入大批親子，活動中所有黨籍議員都到場為國民黨總統、立委選舉造勢，議長兼黨部主委許修睿炮火猛烈，希望大家明年一起下架民進黨。

陳治雄今天首先以曾任記者媒體人、過來人的身分表示，他看到現在的媒體感到很悲哀，說明現在的媒體，有公司業績、廣告、業配的壓力，包括名嘴都不敢講真話，說一些違背良心的話，民進黨用國家機器，排山倒海攻擊韓國瑜，他呼籲大家當韓國瑜後盾，我們要給韓國瑜支持。

他懇請鄉親支持，送韓國瑜進總統府來改善人民生活，讓韓國瑜進總統府，要讓立委過半，支持國民黨提名的鄭正鈐，政黨票支持國民黨。

許修睿則表示，大家要相信自己的眼睛和耳朵，堅定支持韓國瑜讓他進總統府，台灣才能安全、人民有錢，他提醒大家，所有的問題大家都有印象，包括普悠瑪、蘇澳斷橋案、慶富案、走私香煙案，沒有1條有結果，隨隨便便就過去了，1例1休、軍公教年改，全民公投的以核養綠、反同婚，沒有1項符合民意需求。

卡神害死外交官案，把所有罪過推給外交官，讓外交官含恨而死，國內施政敗筆，就把責任推給國民黨，哪有這樣的事情？明明地檢署起訴楊蕙如，楊蕙如到底是誰養的網軍？相信父老鄉親長輩頭腦非常清楚。

許修睿說，民進黨利用所有的媒體廣播，甚至國家公器NCC，罰藍不罰綠，摧毀政敵交給媒體、網軍，花了國家資源，網路上帶風向，只要民進黨執政無能就切割，國內的事情就是國民黨的錯。

民進黨進口的東西失調就大撒幣，補助東補助西，之前說軍公教年改沒有做，國家財政就破產，勞健保沒有改就破產，事實上他們花錢隨便花，離岸風電花兩兆，可以讓所有年改花130幾年，隨便亂花幾百億幾千億，廢核花了5000億，只要對他政治有幫助就隨便花，對他政治不利的，就說會破產，這樣的政黨一定要讓他下架。

(中時 )