內政部政次陳宗彥日前在假日參加民進黨輔選活動時，跟參與模擬投票的新住民說「投小黨是浪費」，引起外界撻伐。新黨發言人王炳忠表示，這種發言完全破壞行政中立，哪有主管機關帶頭說不能投誰，陳宗彥應該道歉請辭下台，且這可能還有意圖使人不當選的問題。

王炳忠認為，內政部算是主管機構，怎麼可以公開說投給小黨是浪費，且還是在選舉最後階段，這有沒有意圖使人不當選的問題？他呼籲立法院國民黨團應該要求陳宗彥請辭下台。

不過王話鋒一轉，他認為陳宗彥的說法，其實是在幫民進黨集中票源，受創最深的應該是那些綠營側翼小黨，本來藍綠兩大黨已經讓小黨很難發聲了，這些綠營側翼小黨也是自作自受，當民進黨豢養的側翼。

王炳忠酸時代力量，被民進黨拆解了，都不會心寒嗎？還要拍民進黨馬屁嗎？如今被內政部政務次長公開指導票不要投給小黨，被軟土深掘成這樣也是活該。

(中時 )