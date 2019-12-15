許多攤商看到林、馬都拿出自家的招牌讓兩人品嘗，沿路拜票吃美食。（游念育攝）

林奕華指出，馬總統非常有人氣，也相當關心南門中繼市場的現況。（游念育攝）

北市第六選區（大安）雙姝對決，國民黨派出現任立委林奕華爭取連任，民進黨則提名謝佩芬空降大安區，林奕華15日下午原本預定和前總統馬英九要到建國花市拜票，但因綠營謝佩芬和副總統候選人賴清德也在同時間要在花市拜票，才在前一天晚上緊急更改行程到南門中繼市場拜票。

南門中繼市場的攤商相當熱情，許多攤商看到林、馬都拿出自家的招牌讓兩人品嘗，沿路拜票吃美食；不少婆婆媽媽看到馬英九非常興奮，馬也展現親和力，來者不拒與民眾握手拍照。

林奕華指出，馬總統非常有人氣，也相當關心南門中繼市場的現況，所以決定邀馬出馬，盼能讓選情一馬當先，林表示，馬英九在南門市場也有很多老朋友，相信這次選舉一定能順利過關。

林、馬拜票行程不受訪，馬英九面對媒體說，林奕華當年參選議員正巧也是他參選台北市長的時間，還記得當年競選廣告寫著「小馬師妹」。

記者趁著拜票空檔追問原定行程計畫在建國花市拜票，是否因和綠營強碰頭才更改行程，馬表示，不知道有此事，之後也會到建國花市拜票；林奕華也不接受訪問繼續掃街拜票。

(中時 )