選戰倒數20多天，國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱連2日在關廟展開6場廟口開講，15日晚間也在關廟山西宮造勢，針對蔡政府進行「抗中保台」政治操作，洪秀柱拋出「護憲保台」，強調只有在護憲基礎上，才能真正保台，「喊爽很容易，治國要靠智慧」。

選戰進入倒數階段，洪秀柱持續透過廟口開講，拉近跟選民距離。她說，再過幾天就是12月25日行憲紀念日，要喚起民眾對憲法的認知，而不是只有過耶誕節，多位參與修憲的國大代表主動表達對憲法的重視，

她抨擊，選舉以來可以看見蔡英文政府極力操作抗中保台議題，最近副總統候選人賴清德也加碼表達用台獨保護中華民國，讓人聽了覺得很荒謬，「用兩岸對立仇恨思維，怎麼可能保護得了台灣？」

洪秀柱說，中華民國憲法對國家主權與兩岸關係有清楚定位，蔡英文操作抗中保台，是自毀憲法主權，最後什麼也保護不了，她強調，保台要靠智慧，現在民進黨公然挑起對抗、仇恨思維，是撕裂中華民國憲法。

洪秀柱表示，自己是中華民國憲法派，主張只有「護憲」才能真正鞏固國權、保台，不過，選舉易流於民粹，台獨抗中無異是草螟仔弄雞公、暴虎馮河。她說，12月25日行憲紀念日，要喚起大家知道憲法內容、喚起民眾對憲法的認知，希望把修憲國大代表找來一起呼籲正視、重視及保護憲法，這才是保護台灣。

(中時 )