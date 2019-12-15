蕭美琴表示，當年政府已有編列台9線拓寬預算，不需另立特別條例。（蕭美琴服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

蕭美琴駁斥傅（請造字●左山右昆○)萁所言。蕭指出，拓寬工程早在3年前爭取完成，快速道路一案則是當年評估未過，目前已重啟考量。（蕭美琴服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

日前花蓮無黨籍立委候選人傅崐萁工商座談時指出，蔡英文2016年當選總統後秒忘選前花東交通優先建設承諾，更誇張的是立委蕭美琴身為花蓮鄉親代言人竟也舉牌反對「台9線拓寬」與「花東快速道路」。蕭美琴昨駁斥傅所言，指出拓寬工程匡列140億早在3年前爭取完成；快速道路當年評估未過，現已提案重啟，絕無阻攔。

傅崐萁提到，3年多前蔡英文在花東造勢，答應啟動「花東快速道路」，承諾猶言在耳，但上任後卻翻臉不認人，民進黨罔顧花東數萬鄉親，粗暴否決時任立委的花蓮縣長徐榛蔚所提「台9線拓寬特別條例」與「花東快速道路特別條例」。

傅崐萁表示，更扯的是，蕭美琴身為花蓮立委，應當最理解花蓮人需要，卻也舉牌反對，怒斥民進黨不懂花東的苦。凡走過必留痕跡，表決紀錄都保存於立院中，若蕭沒否決可澄清。民進黨認為2項法案坑錢，比起西部建設完整，東部擴寬道路與興建快速道路的微小願望難道也叫坑錢嗎？

針對拓寬工程，蕭美琴表示，目前工程已進展至光復以南到富里段，目前行駛壽豐、鳳林、光復與瑞穗等地都是寬敞4縣道，問題逐步解決，且當年早有編列拓寬預算，無需另立「特別條例」。

蕭美琴還說，「花東快速道路」在馬英九執政時做過可行性評估，認為效益不彰所以並未實施。但6年過去，如今時空背景與工程技術層面已不同，可重啟詳細評估，已提案交通部依循區域交通發展平衡原則，重新考量可行性。

(中時 )