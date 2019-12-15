燒稻草致死？84歲老農燒稻草被燒到焦黑 17:522019/12/15 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 斗六市文殊寺旁邊一處燒稻草農田被發現一名老農被燒得焦黑的憾事。（ 雲林縣消防局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 斗六市文殊寺附近一處農田15日中午有人報案有一名農民遭火焚燒， 但消防人員抵達時 被火燃燒的老農已經被燒得焦黑。 雲林縣消防局指出， 15日12點47分接獲報案，斗六市文殊寺附近燃燒稻草，有一名農民遭火燃燒，派遣斗六分隊前往搶救，計出勤救災車輛2車，警消人員4人前往，但發現1名農民遭火燒到焦黑明顯死亡。 據了解， 身故的老農年紀84歲，是該筆土地田主，有可能是在燒稻草時倒地身亡， 隨後被燒稻草之火焚身， 警方不願意透露細節，已報請檢察官驗屍。 (中時 ) #稻草 #燃燒 #農民 #老農 #斗六市 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德提保證 農民比照軍公教領月退 13:282019/12/11 財經 賴清德掛保證讓農民領月退 農委會：分提撥、年金2版本 15:112019/12/11 生活 元長農會持續收購花生 籲中央回歸正常體制 18:032019/12/11 生活 智慧農業結合共享經濟 創造臺東六級智能農業 04:102019/12/12 產業特刊 賴清德稱讓農民像軍公教領月退 04:102019/12/12 政治要聞 協商無共識 台糖再做毒物鑑定 04:102019/12/12 地方新聞 花生之亂 韓批：農委會變成花錢部 15:062019/12/12 政治 吳怡農民調快追上 蔣萬安8字回應 18:592019/12/12 政治 瑞典一把火 燒羊vs.護羊戰 04:102019/12/15 國際大事 阿根廷提高大豆小麥出口關稅 引發農民不滿 14:072019/12/15 國際 社會熱門新聞 館長認啦！賣高價精品錶 「就是卑鄙無恥」 - 社會 館長怎麼把滿手爛牌打到風生水起的？網友議論紛紛 - 社會 直播到一半 萬華網紅被砍3刀 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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