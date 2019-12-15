斗六市文殊寺附近一處農田15日中午有人報案有一名農民遭火焚燒， 但消防人員抵達時 被火燃燒的老農已經被燒得焦黑。

雲林縣消防局指出， 15日12點47分接獲報案，斗六市文殊寺附近燃燒稻草，有一名農民遭火燃燒，派遣斗六分隊前往搶救，計出勤救災車輛2車，警消人員4人前往，但發現1名農民遭火燒到焦黑明顯死亡。

據了解， 身故的老農年紀84歲，是該筆土地田主，有可能是在燒稻草時倒地身亡， 隨後被燒稻草之火焚身， 警方不願意透露細節，已報請檢察官驗屍。

(中時 )