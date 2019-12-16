針對高雄反空污大遊行一事，中鋼公司表示，自66年建廠起至107年，投資各類環保設施累計達678億元，81~107年，粒狀物減量89.69%、硫氧化物減量76.57%、氮氧化物減量56.16%、揮發性有機物減量78.31%。

近年，中鋼公司積極配合環保署及經濟部完成「國(公)營事及大型企業空污減量」盤點；及行政院「空氣污染行動方案」要求，於106至114年投入包括三、四階原料儲存場南側防塵網、#2燒結改善工程及燒結礦自動化封閉式建築等11項空污改善計畫，總共投入經費125億元，預期完成後，每年可減少粒狀物 440公噸，硫氧化物2,226公噸，氮氧化物 941公噸。同時，中鋼公司亦配合高雄市政府秋冬季減排政策，108年9月至109年3月主動安排主要製程降載及生產設備歲修，各製程之定修/歲修及產能調整項目共有57項，合計減量粒狀物132.74公噸、硫氧化物522.48公噸、氮氧化物378.03公噸及揮發性有機物15.36公噸。

中鋼公司持續進行相關空污改善措施，燒結礦自動化封閉式建築將於108年12月完工。另外，108年5月6日，董事會已通過投資70.178億元進行「煤礦封閉式建築第一期工程」，並於108年7月起開始動工，該2項建築完工後，其粒狀物空污防制效率達98%。且於107年1月起，已啟動一、二階煉焦爐及乾式淬火設備汰舊換新先期工程。

此外，中鋼焦炭係作為煉鐵原料，均於密閉系統處理，與發電製程之燃煤不同，焦炭為世界各國鋼廠之戰略物資，料源取得困難，中鋼公司與同級之日本製鐵、韓國浦項、現代及中國大陸的寶鋼、首鋼及德國蒂森克虜伯等一貫作業煉鋼廠都有煉焦爐，且軋鋼製程之燃料為廠內焦爐製程回收淨化處理之副產燃氣，為全廠能源主要來源。另，中碳將煉焦副產的煤焦油，轉化成特用化學品、鋰電池用石墨微粉、超級電容用活性碳等高價值材料，實踐循環經濟理念。

(工商 )