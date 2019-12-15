時代力量新竹市立委候選人高鈺婷15日邀請九天民俗技藝團，在新竹都城隍廟前廣場舉辦城隍爺暖壽與大選造勢活動，不分區立委候選人、前主席邱顯智表示，就近期內部民調顯示，高鈺婷民調持續成長，他呼籲新竹市民集中選票，讓高鈺婷前進立院。

邱顯智表示，他作為高鈺婷競選總部主委，務求高鈺婷順利當選，而目前根據內部民調，高鈺婷支持度近兩個月翻倍成長，已遠超過本屆自己參選時的得票率，依照這個趨勢，高鈺婷是最有機會贏得這場選戰的候選人。

邱顯智說，他同時是時代力量推薦的不分區候選人，時力4年前在新竹市拿下全國最高的得票率，而根據目前各家民調看來，時代力量支持度持續上升，他最大的目標就是送王婉諭前進國會，也將黃國昌留在立法院，希望有更多戰友未來能共同作戰。

他強調，作為時代力量決策委員，對於新竹地區、桃竹苗地區、全國各地的政黨票、黨務經營，自己責無旁貸，他的目標就是找回時代力量的支持者，擴大時代力量的基層參與，而爭取政黨支持、拓展政黨票的最好方法，就是用邀請黨員入黨，一起參與這個政黨。

高鈺婷則表示，要感謝新竹市民的支持，她要再次呼籲新竹市民集中選票，支持最理想的候選人前進國會，同時也宣布未來1個月黨內立委、議員也將輪番前來新竹市掃街，展現時代力量為新竹市服務的決心，她也將衝刺到最後一刻，力拚勝選。

(中時 )