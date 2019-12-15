國民黨台南市黨部主委謝龍介。（圖／資料照片，程炳璋攝）

國民黨台南市後壁黨部日前遭人放置炸彈，吳姓嫌犯逃回高雄苓雅區，14日在警方攻堅下落網，國民黨台南市黨部主委謝龍介15日表示，回想現場心驚膽跳，警方應加強所有競選場所的安全。

謝龍介稱讚警方在這起炸彈案處理得當，對警方冒生命危險徹夜攻堅，逮捕嫌犯，表達感謝與尊敬，他對嫌犯能夠製造TATP這麼強大的炸彈，並採取如此激烈手段，感到意外，直呼現在回想當天在現場，還覺得心驚膽跳。

對歹徒採取放炸彈的激烈手段表達不滿，謝龍介認為是民主倒退結果，他溫和呼籲，台灣民主社會最難得的就是多元聲音，任何暴力手段違反民主精神，唯有讓民主高度昇華，才是在大陸崛起後，能夠保護台灣，幫台灣取得有利地位的最大利器，否則台灣如果跟大陸軍備競賽，一定會吃虧。

雖然對警方辦案深具信心，謝龍介提到選前治安，卻難免擔心，他認為類似炸彈案的作案材料容易取得，在網路上也容易學習，社會上不乏反社會人格心態，偏離正常行為的人，覺得一直到大選前一刻，警方對所有候選人的競選場所都有必要加強巡邏，對候選人也需加強保護，以免砸蛋與炸彈案等暴力事件一再在台南市發生。

(中時 )