內政部次長陳宗彥昨到蔡英文桃園競選總部出席活動時，呼籲女性新住民投票給小黨是浪費選票，強調「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」。對此，新黨認為陳宗彥言行影響新黨選情，已違反行政中立、意圖使人不當選，表示將在明天(16日)早上10時30分到台北地檢署告發陳宗彥違反選罷法。

台北地檢署(陳志賢攝)

陳忠彥昨在上台講解時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」，萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

陳今雖發文道歉，坦承作為政務官身分，說明政黨票時應更謹慎，而其言行爭議導致外界觀感不佳一事，也向社會大眾致歉。但仍引發包括新黨等小黨的不滿。

新黨今發出採訪通知指出，內政部次長陳宗彥在教新住民投票的場合，公然宣傳蓋民進黨，甚至說投小黨會浪費票。新黨因此在16日上午赴北檢告發內政部次長違反行政中立，更要提告內政部次長意圖使人不當選，影響小黨選情。

新黨強調，更訝異被民進黨主要打擊的綠營小黨，竟然毫無作為，難道真的把自己當民進黨的打手，還是本來就是長期受民進黨餵養的側翼？

(中時 )