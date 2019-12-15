2020大選國會政黨辯論會，國民黨代表張顯耀痛批民進黨到處貼標籤，並質疑卡神楊蕙如和日前出事的遠航和民進黨關係匪淺，要民進黨出面說清楚。民進黨代表李晏榕則是再打抗中牌，強調下一代要呼吸自由空氣、享有言論自由，就要票投民進黨。

由民視、公督盟聯合舉辦的「2020大選國會政黨辯論會」今天下午登場，張顯耀在結論時批評民進黨到處貼標籤，他說，不管統或獨或者有不同的政治主張，都是為這個國家找出路、找方向，都可以辯論，但是絕對不能貼標籤。

他也以韓國瑜進中聯辦被貼上紅色標籤為例，強調中聯辦只是北京派在香港的聯合辦公室，並以陳水扁在尚未當總統時曾到過北京軍事博物館跟對岸私下談事情，扁去的地方比韓國瑜到香港還要嚴重，「你們怎麼不指責你們的前任總統？」

他也質疑民進黨現在是執政黨，卡神楊蕙如有沒有按照合法的程序拿到國家的補助？動用到納稅義務的公款？要行政院長蘇貞昌要出來做說明。針對遠航事件，他也以蔡英文競選總部總幹事林錫耀，與遠航董事長張綱維常去酒吧，要民進黨說明這兩人「倒底有什麼樣的密切關係？」

另一位代表陳以信則要求民進黨回答，昨天蔡英文總統說要啟動大南方計畫，「為什麼你執政四年之後，才想起來要建設南方？」既然要建設南方，為什麼執政第一年就推翻自由經濟示範區建設高雄港的南星計畫？「請問蔡總統，你是忘記了還是害怕想起來？」

親民黨代表陳怡潔則以民進黨不分區立委名單，出現屏東蘇家之亂、派系分贓，國民黨出現黨主席把自己放進安全名單等亂象，呼籲民眾不需要再委曲求全，也不需要從兩顆爛蘋果當中，挑一顆比較不爛。

她說，台灣人民已經給過民進黨兩次政黨輪替的機會，請大家想想「這四年來，我們的日子有過得更好嗎？」民進黨因為軍公教不是他們的票，年金改革砍到刀刀見骨，蔡總統曾說勞工是心裡最軟的那一塊，一例一休之後，也變成砧板上的肉任他們宰割，民進黨在國會執行的是黨意，不是民意，展現的是霸權而不是民權，要大家用政黨票教訓國、民兩黨。

民眾黨代表賴香伶要民眾思考，在解嚴後的二十幾年，藍綠輪流執政下，我們過得有比七十年前的時代要好嗎？她以雙城論壇為例，強調這是兩岸目前唯一官方交流平台，柯卻因此被質疑「是不是變紅了？」她呼籲不要侷限在藍綠的抹黑和各種意識形態框架之中，要民眾支持推出新政治能夠超越藍綠的民眾黨。

新黨代表邱毅則批評卡神楊蕙如的網軍事件，詢問楊在爭取許多政府單位、公營和國營企業補助時，有民進黨立委、議員的協助「楊蕙如背後的靠山是誰？」要民進黨給個交代，相關單位也要查清楚。

民進黨代表李晏榕強調，此次推出的不分區名單就代表該黨的價值跟理念，她列舉蔡英文總統上任以來，推動的多項改革，包括國防、國安、財政、能源、司改、長照、幼托等，強調改革對某些人難免有衝擊，但卻是為了下一代。

她說，未來的改革需要持續，為了讓台灣繼續向前走，為了讓下一代還可以跟我們一

一樣呼吸自由的空氣、享有言論自由，不需要擔心自己講了一句話，就導致警察的介入，政黨票就要投民進黨，因為「民進黨是抗中的第一品牌」。

(中時 )