天圓地方啟用典禮由南臺科大董事長張信雄(中)、校長盧燈茂(左七)、傑出校友代表吳明曉(左六)及12所姊妹校貴賓共同進行剪綵儀式。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

「動者皆為圓、方者則為靜」，南臺科大古機械研究中心融合東西科技與文化，研發製作「天圓地方」公共藝術，不只可以觀測天體坐標、星座位置、一年節氣以及演示恆星日、太陽日、世界時、地方時，特別的是，它更是一座結合古今空間、時間文化元素的地理景觀，可從其標示的經緯度、海拔高度、東西南北24方位，讓參觀者知道南臺地理位置，也了解自己定位。

南臺科技大學於該校甫整修完工學生社團大樓前廣場舉辦古機械公共藝術「天圓地方」啟用典禮，由董事長張信雄、校長盧燈茂邀請傑出校友代表吳明曉以及前來祝賀該校50周年校慶的12所姊妹校訪問團共同剪綵觀禮。

「天圓地方」係由南臺科大古機械研究中心自行研發製作，林聰益主任表示，「天圓地方」是一個動態的公共藝術裝置，是以古機械為元素，運用現代科技與工藝的創新設計，其特色是「動者皆為圓、方者則為靜」，是融合東西科技與文化的結晶，整合古代天文與計時儀器為一體，以一上射式水輪來驅動，可使天文儀器能追天運轉，並以機械鐘敬授民時。

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