民進黨副總統候選人賴清德15日下午4時許為新北市第四選區立委候選人吳秉叡助選。（戴上容攝）

行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨副總統候選人賴清德15日下午4時許為新北市第四選區立委候選人吳秉叡助選。對於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今日砲火對準前高雄市長陳菊，指她讓高雄負債3000億，「別以為選舉造勢就可不說清楚」，蘇貞昌對此回應，我當過地方首長是非常困難的工作，「陳菊一直是五星級市長，建樹非常多，不要到選舉就扭曲、抹黑她」。

蘇貞昌顏面失調好轉康復，蘇貞昌回應，賴清德醫師剛剛當面看，他覺得已經好80、90，謝謝大家關心、集氣，給的溫暖，還有媽媽生給我的好體質。

媒體詢問前行政院長賴清德對立委吳秉叡的評價？賴清德表示，吳秉叡委員是評鑑第一名的委員，不僅擁有司法專業、問政專業、黨部經驗足夠，並且深入基層，解決地方交通問題，像是五股交流道道路工程、台65線新建匝道、署立台北醫院大樓經興建等，「我非常肯定他的表現」。

對於國民黨副總統候選人張善政頻頻失言，賴清德回應，對於對方沒有要求，但是會藉此自我要求，「我的責任是輔選總統、立委，讓台灣更有力量」。

(中時 )