內政部政務次長陳宗彥日前為民進黨輔選，強調政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲看到民進黨就「蓋下去」。前總統陳水扁今天批陳宗彦，公然違背政治中立，並做了反民主的錯誤教育，要陳宗彥主動請辭，以正官箴！

陳水扁表示，內政部次長陳宗彥是蔡英文副手搭檔賴清德擔任台南市長最倚重的首席局長。他在民政局長任內最大的「政績」，就是把阿扁總統的故鄉，超過300年歷史的西庄里給廢了，貫徹賴市長簡併里鄰的政策，深得賴神關愛的眼神而不次拔擢進入賴閣。

他批評陳宗彥「如今忘了我是誰，公然違背政治中立」，並做了反民主的錯誤教育，竟然說出「政黨票投給小黨是浪費選票」，是可忍孰不可忍！

陳水扁也痛批內政部，那麼不喜歡小黨，乾脆提案修法把包括「一邊一國行動黨」在內的所有小黨全部關門大吉，同時再學國民黨威權統治，實施「黨禁」算了！

他強調，不久之前，民進黨羅秘書長才說過政黨票投給小黨都是浪費的話；陳宗彥的主子賴清德也說過沒有政黨監督政黨的，小黨更不可以監督大黨。「從上到下都瞧不起小黨的囂張心態，不禁令人感到心寒！」

陳水扁認為，陳宗彥應對其有嚴重失言公開向全民道歉還不夠，更應主動請辭下台一鞠躬，以正官箴！

(中時 )