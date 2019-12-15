彰化縣線西鄉的家具維修工廠，15日傳出火災，霎時烈焰沖天，汽、機大老遠就看到彎路盡頭是座熊熊「火城」。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化消防局上午10時接獲通報，迅速出動各式消防車搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉的家具維修工廠，15日傳出火災，霎時烈焰沖天，連電線也被燒得劈啪作響，火光四射，濃煙壟罩半邊天，汽、機大老遠就看到彎路盡頭是座熊熊「火城」，這場大火造成兩人受傷，其中還有鄰近住戶為緊急移動機車，被烈焰閃到而灼傷送醫。

線西工廠烈焰沖天火舌沿著電線飛 兩人被火光閃到灼傷

這起家具工廠火警由於大半建築是鐵皮，加上內部堆放全都是是易燃物品，火勢一發不可收拾，幸好是周日休假，沒有人員受困，但是大火狂燃，衝向天際，連天際線的電線也被燒到劈啪作響，火舌沿著電線飛，嚇壞附近居民，緊急撤離。

彰化消防局上午10時接獲通報，迅速出動各式消防車14輛、救護車3輛，以及消防人員33人、役男2人前往搶救，以最快速度佈水線灌救，即時撲滅這場可能「席捲」的危機，將傷害降到最低。

儘管如此，這場工廠火災，在烈焰狂燃下，附近兩輛車都遭殃了，濃煙沖天，遮蔽大半天空，大白天也宛如「日蝕」，火蛇噴竄，還有兩人被火光閃到而灼傷，緊急送彰化基督教醫院急救，幸好沒有生命危險。

無辜的是，附近住戶為怕機車燒起來，移車火光閃來的高溫，全身5％受到灼傷，痛得幾乎昏厥，幸好大火迅速被撲滅，肇事原因、財務損失還受傷賠償等，都還待進一步鑑定和釐清。

(中時 )