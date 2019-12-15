新竹市長林智堅15日南下陪同台中第五選區立委候選人莊競程掃街拜票。（馮惠宜攝）

新竹市長林智堅15日南下陪同台中第五選區立委候選人莊競程到北平路黃昏市場掃街拜票，二位年輕又帥氣的政治人物抵達時，立刻引起群眾騷動，許多民眾紛紛表示是林智堅的粉絲，並要求合照。林智堅表示，莊競程在擔任教授時，就是他在長照及醫療政策一位非常倚重的學者專家。這次他願意出來參選，相信未來一定會是蔡總統推動長照政策的最佳後盾。

林智堅15日下午首先到莊競程競選總部，並陪伴莊競程站在宣傳車上，沿途向民眾揮手拜票。當抵達黃昏市場時，立刻被許多民眾包圍，紛紛表示他們都是林智堅的粉絲，還要求合照，現場宛如是林智堅的粉絲見面會。

林智堅表示，莊競程博士是一位優秀的好人才，也是他在長照和醫療政策中，非常倚重的一位專家學者。這次莊競程為了要服務鄉親，所以暫時停下他的教職工作，參選立委，並將所學貢獻給鄉親及國家，讓他非常敬佩。

林智堅說，莊競程和他第一次選市長時一樣

，都是39歲，當時他寫下百日傳奇，在短短1百天內，新竹市民朋友就用選票來支持他，莊競程是一位年輕有專業的好人才，他的專業在醫學工程，蔡總統目前在推動長照2.0的政策，未來如果莊競程能夠進入國會，將會是蔡總統在推動長照政策時的最佳後盾。

莊競程也感謝林智堅從遠從新竹來幫他加油，林市長在2014選市長時，曾經創下百日奇蹟，這也給他很大的鼓勵，雖然北北屯區過去都是藍大於綠，但是他堅信，沒有艱困或不艱困，只有努力與不努力，相信最後一定能夠贏得勝選。

(中時 )