民進黨新竹縣第一選區立委候選人周江杰（左二）15日在立委余宛如的陪同下，在芎林鄉市區與市場街拜票。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹縣第一選區立委候選人周江杰15日到芎林鄉市區與市場街拜票。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹縣第一選區立委候選人周江杰（中）15日舉辦芎林競選總部成立大會暨迷彩親子樂園活動。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹縣第一選區立委候選人周江杰15日舉辦芎林競選總部成立大會暨迷彩親子樂園活動，並在民進黨婦女部與小英姊妹會、立委余宛如的陪同下，在芎林鄉市區與市場街拜票，掃街隊伍沿街發放面膜競選小物，也大受當地婆媽歡迎。

周江杰今天先在民進黨婦女部與小英姊妹會、立委余宛如的陪同下掃街，掃街團隊並化身守護自由民主的「粉紅魔女」，配戴「魔女」頭飾發送「魔」諧音文宣「面膜」，呼籲總統票投蔡英文、立委投周江杰、政黨票投民進黨，達到總統連任、國會過半的目標。

周江杰隨後在芎林文富街停車場舉辦競選總統成立大會與親子活動，現場包括有主任委員黃正朝率領地方競選幹部，不分區立委候選人吳玉琴、鄉長黃正彪、新竹縣蔡英文連任競選總部主委張學舜，民進黨中央客家助選團總團長林光華等接續助講。

黃正朝表示，他最光榮的一役是輔選張學舜、最後悔的一役是則是輔選林為洲，要大家一定要選會做事的人。

黃正彪則指出，周江杰過去為芎林建設作過努力，讚許民進黨政府不分黨派給予地方建設。

周江杰表示，對手要他「選舉不要噴口水」，但他要跟大家說大是大非的問題，第1對手代表的國民黨，但國民黨跟過去一樣嗎？拜託芎林的鄉親一定要想清楚，對手不是國民黨是中國共產黨請大家支持蔡英文總統，守護台灣人民的主權，守護台灣的民主和自由。

周江杰也提到，要改變選舉文化，新竹的選舉文化全部用錢來選舉，當林委員離開民進黨加入國民黨時，他就已經接受國民黨的政治文化，可是周江杰選舉沒有錢，周江杰騎腳車、炒米粉、辦問政說明會，要想一想他的錢在哪裡，他的資源都靠中央、都靠在座的鄉親一點一滴累積起來。

周江杰說，他沒有錢、不盯樁腳、不會買票，選這樣的人才有可能好好做事情，勤走地方為民服務，地方才會有幸福的感覺，5年前他參選議員想的就是要照顧鄉親長輩照顧孩子，讓他這1輩的年輕人有工作好做，生活正常。

他投入第一選區的選舉，就是要跟林委員和國民黨的政治文化用1輛單車跟拚到底，他不要用錢選舉，他的後盾就是在場的鄉親，他大力呼籲鄉親的選票就是最好的武器。

(中時 )