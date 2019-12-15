蔡英文總統（左二）參拜后里慈厚宮，祈求天上聖母庇佑國泰民安。（王文吉攝）

蔡英文總統參拜后里慈厚宮，支持者很有默契都比出「3號」手勢，力挺蔡英文連任。（王文吉攝）

慈厚宮主委洪吉三（右）致詞歡迎參英文總統到訪。（王文吉攝）

無黨籍立委洪慈庸（中）賣力為蔡英文總統拉票懇託。（王文吉攝）

蔡英文總統連續3周輔選無黨籍立委洪慈庸。（王文吉攝）

台中市立委第三選區選情緊繃，無黨籍現任立委洪慈庸緊咬綠營對手，蔡英文總統連續3周密集輔選，15日下午陪同洪慈庸至后里慈厚宮參拜，力助突破膠著選情。蔡、洪在致詞時相互推崇政績，聯合呼籲支持者繼續相挺。

蔡英文在洪慈庸、台中市議員王朝坤、后里區農會總幹事陳清琪陪同下，前往慈后宮參拜天上聖母。慈厚宮唯一對外巷道湧入上千民眾，看到總統車隊抵達巷口，立即，支持者立即熱情高喊「蔡英文當選、洪慈庸當選！」

「蔡英文不能沒有洪慈庸！」蔡總統在致詞時向后里鄉親溫情喊話，她表示，她此行除了來助選，也來向后里分一些洪慈庸的票，希望大家明年1月11日總統投3號，剩下20多天全力衝刺，讓蔡英文、洪慈庸雙雙當選。

蔡英文表示，未來4年我們要跟洪慈庸做很多事情，讓地方建設更加發展，這就需要1位立委跟行政院溝通，能夠說服機關，將建設帶到后里，這個不二人選就是洪慈庸。

蔡英文大讚洪慈庸為后里爭取醫院及長照中心，並表示，明年長照2.0預算達400億元，未來4年增加到600億元以上，照顧0至6歲從600億元增加到100億元，可減輕年輕爸媽負擔。

蔡英文指出，台商回來台灣投資有7千多億元，其中1千多億落在台中，未來4年台灣經濟會持續成長。蔡英文也提到太空產業，希望未來衛星都在台灣製造，最大基地就在台中，台中將來是走向高科技、高精密最重要的基地。

洪慈庸則問「總統要投幾號？」在場支持者立即高喊「3號護台灣」，洪接著說，蔡總統是第一位現任總統到慈厚宮參拜，感謝蔡總統支持后里交流道拓寬、后里東站興建、西站拉皮翻新、鋪平后里站區附近道路等，籲大家唯一支持蔡英文，讓后里更好更繁榮。

(中時 )