民進黨立委吳秉叡15日下午舉行「蔡英文、吳秉叡北新莊競選總部成立大會」，對於對手國民黨立委候選人陳明義上午舉辦新莊造勢大會，出現民眾黨全國後援會總會長謝俊州現身助講，吳秉叡回應，「競選對手要用什麼選舉方式，我們沒有評論，但是相信選民，如果肯定我，就會繼續支持我」，媒體詢問，是否有感覺柯文哲暗助國民黨立委？他表示「沒有這種感覺」，並說有做文宣把所有政績列在上面，供選民參考。

(中時 )