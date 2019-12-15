曾治豪錄製狼谷競技台《Game什麼東西》前受訪，他談到信主之後，很難能可貴的是帶姑姑一同來教會，從小把他養到大的姑姑原是個篤信觀世音菩薩的信徒，家裏還擺放斗大的觀世音像，姑姑在他身上看到改變，從抗拒到心生好奇心，主動參與教會，回應是正向的，「祈禱是一種力量，平常謝飯禱告也會為家人、公司同事為大家祈福。」

父親賀一航已離世半年，其遺孀Judy現在吳宗憲公司上班，他表示Judy唯一來教會的一次卻搞錯時間，讓他哭笑不得，「兩點開始到四點，她三點半才到，這時已經結束了。」現在兩人工作繁忙，大多是以手機傳訊的方式互相關心對方，「我會告訴Judy，即使爸爸不在還是要好好照顧自己，不要讓父親在天上擔心。」

圈外已有固定交往四年的女友，暫且沒有結婚的規劃，他提到與女友都是出生在單親家庭，並不渴望婚姻，擔心會步入父母親的後塵，「要確定、準備好，不後悔才會結婚。」兩人工作都在軌道上，至少存了一筆錢資金再想未來。

有次製作單位問他下個季賽在小巨蛋要不要來跳舞，他不加思索回：「來啊！怕誰！」考慮下回挑戰恰恰作為一個突破，「工作就是來者不拒，不要害人就好。」接下來他期望回歸音樂創作與主持，「距離最後一次寫歌是九年前，那一次公益活動賣歌給于美人。」

(中時 )