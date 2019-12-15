蘇貞昌（左）今天在為鄭朝方站台時強調，「中央只有鄭朝方ㄟ通」。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

行政院長蘇貞昌15日南下新竹縣竹北市為新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方加油打氣，他除了特別準備「人蔘雞湯」替鄭朝方加油打氣，並希望他為人生衝一波之外，更是連講3次強調，「中央只有鄭朝方ㄟ通」，意指爭取中央經費只有鄭朝方辦得到。

蘇貞昌今天準備「人蔘雞湯」前來替鄭朝方加油打氣，而深知蘇貞昌近來為選戰拚戰到身體損傷的鄭朝方，則是準備竹縣在地的「關西仙草雞湯」為蘇貞昌補氣，希望蘇貞昌能夠為新竹再衝一波，注入更多資源來照顧新竹縣。

蘇貞昌表示，自己輔選40年，從來沒有聽過候選人對於家鄉的願景與政見進行簡報，今天是頭1次，鄭朝方特別針對教育、交通、環境3大面向來闡述願景，鄭朝方把教育擺第1，觀念正確，非常對他的胃。

蘇貞昌不斷強調，感受到鄭朝方很用心在做，政見內容也非常有道理，都是為整個新竹縣在爭取，所以今天特別請行政院祕書長李孟諺共同參與，來全力支持鄭朝方所推出的政見，他並特別強調「中央只有鄭朝方ㄟ通」，有沒有注入經費就要看鄭朝方有沒有當選，因為觀念很重要，會不會做事更重要，他肯定會做事的鄭朝方，所以「ㄟ通」要靠他。

鄭朝方則表示，對於自己的政見規畫，他深具信心，因為他長期深耕於基層，深刻體會鄉親的需要與問題，他都是用微觀的角度細察、宏觀的視野規畫，有絕對的信心能夠讓新竹縣更好，爭取更多的建設經費回來家鄉。

鄭朝方並表示一定為堅定新方向，努力為新竹衝一波，當中央與地方「ㄟ通」的立法委員，現場也懇託鄉親，民調雖領先，但未到開票的那一刻不能鬆懈，在最關鍵的時刻一定要全力衝刺，呼籲所有選民，1月11日一定都要出門投票，堅定支持鄭朝方，守護台灣的未來。

(中時 )