行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨副總統候選人賴清德15日下午4時許出席「蔡英文、吳秉叡北新莊競選總部成立大會」為新北市第四選區立委候選人吳秉叡助選，現場超過5000位支持者到場支持，路口擠得水洩不通，眾人齊呼「吳秉叡凍蒜！民進黨凍蒜！」

蘇貞昌致詞，細數民進黨蔡英文政府政府，他表示蔡政府從北部顧到南部、蚊子顧到豬隻，上任後積極防治登革熱疫情、非洲豬瘟，甚至並拿起竹竿現場在指著背板「上課」，指出台灣、日本在非洲豬瘟中穩重，在中美貿易戰中守住，「有政府、會做事，台灣才顧得住」，呼籲大家「三張選票顧台灣」，一定要投給認真做事的好政府。

賴清德表示，吳秉叡是立法院表現第一名的立委，要知道哪個立委最認真，除了地方選民知道外，最清楚的就是行政院長，而在當任行政院長期間，吳秉叡的質詢遍及各個面向，也充分表現出法律專業，所以2020除了英德配要贏得勝利外也要把優秀的吳秉叡繼續送進國會，並大呼民主得來不易，呼籲大家「三張選票顧台灣」。

吳秉叡致詞表示，自己在地方建設良多，希望大家支持可以繼續為人民打拼，此外也表示選民一定要「三張選票救台灣」，鄰近的香港受到迫害，年輕人力抗6個月，許多人「被自殺」。他呼籲選民珍惜手中選票，三張選票一張投蔡英文、一張投吳秉叡、另一張政黨票一定要投「守護台灣的民進黨」。

(中時 )