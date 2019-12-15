流系圖象徵了漫畫創作的幕後歷程，如短篇漫畫〈緊張的人〉在河域支線上展現巧思，繪上了小小的柏林圍牆。(王寶兒攝)

回首距今三十年前的1989年，柏林圍牆倒下、達賴喇嘛獲得諾貝爾和平獎，民主運動遍地開花。夫妻檔漫畫家愛莫、啞忑，深感當年發生多件歷史大事，至今仍深刻的影響著現代世界，選出1989年四件影響後世的民主事件，集結為小誌《流域》第二期，以短篇漫畫刻劃歷史軌跡。

愛莫表示，在邁入新的一年之際，總是會回望歷史，「去年迎接2019時，我們翻了翻維基百科，偶然發現1989年是個被歷史學家稱作第三波民主化運動的重要時期，連維基百科的頁面都整整多了其他年份兩頁。1989年的我們只是小孩，對世界還懵懵懂懂，這些歷史大事從電視新聞中留下了模糊的印象，但到了現在還是印象深遠，也因此決定邀請幾位超過三十歲以上的漫畫家，一起談談記憶中的1989年。」

愛莫與啞忑從中挑選的四起歷史大事，分別是北京天安門事件、達賴喇嘛獲得諾貝爾和平獎、鄭南榕自焚、柏林圍牆倒下，邀集漫畫家匕鳴、Allen、黑書人各自以不同的主題繪製短篇漫畫。啞忑則以柏林圍牆倒榻為題，繪製出東德官員沙博夫斯基「意外」宣佈東德人恢復出行自由時，隨同官員看著現場鼓譟的媒體，獨自在旁上演徬徨內心獨角戲的緊張情緒。

愛莫表示，過去與啞忑一同至英國留學，曾被語言老師問及柏林圍牆哪一年倒下，全班的亞洲同學幾乎都面面相覷，讓老師相當吃驚，「一開始會想，我們不是歐洲人，不知道也算是正常。但仔細想想，其實要我們說出台灣的重要歷史年份，我們也答不出來，這變成了一個回台灣後認真研究歷史的契機，所以在《流域》第二期中，鄭南榕自焚也是我們覺得非常具有意義的一起事件，特別製作了一份剪報，呈現點火前的台灣與之後的民主發展。」

愛莫與啞忑皆從行銷產業出身，愛莫本名為王曉由，過去長期從事文創品牌與展覽的形象企劃，本名為楊捷帆的啞忑，則擔任過網路行銷企劃與視覺設計師。倆人相識多年，於2012年結婚，因共同擁有著創作的夢想，毅然決然在2016年自行創立了古代穀圖文工作室，曾與《科學少年》雜誌合作，繪製台灣科學人物漫畫。小誌《流域》發行至第二期，除了每期訂定主題以外，也以流系圖介紹漫畫創作者的歷程。

愛莫解釋，讀者看完漫畫後，對於背後的產製流程往往不了解，流域圖能夠紀錄平時讀者所見不到的漫畫創作過程，如創作初衷是水源、創意激盪是降雨、切換說故事的手法則是河川改道等等，流域圖不僅能當作目錄，也更能讓讀者了解創作者的發想歷程。

(中時 )