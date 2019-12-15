在世界各地被迫流離失所的人數持續攀升之際，首屆全球難民論壇（Global Refugee Forum）17日將在瑞士日內瓦登場。這次峰會目的是號召各界提供難民具體新支援。

法新社報導，全球難民論壇正式開幕時，距離聯合國大會（UN General Assembly）去年通過全球難民契約（Global Compact on Refugees）正好滿一年。全球難民契約期望建立一套更可預期且公平合理的方法，來提供援助給難民及收容難民的社區。

這次論壇形式為歷來首見，各國元首、政府部長、商界領袖、人道主義者和難民將齊聚一堂，一同集思廣益，並承諾給予難民更有效的援助。

截至2018年底，全球因為戰爭、暴力情事和迫害而流離失所的人數將近7100萬人，其中近2600萬人跨境逃亡淪為難民。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）預期今年數據統計完後，流離失所和難民人數可能進一步增加。

聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲（Kelly Clements）強調，首屆全球難民論壇將採取嶄新方式，來因應這項持續已久的問題。預料各界將就具體行動做出多層面承諾，在教育、聘雇、能源和其他領域幫助難民及其收容國。

除了財務捐款，預期一些國家也將宣布政策變革，讓難民更容易就業；企業方面則可能承諾提供技術支援，助難民融入公司。

預料法國電力集團（EDF）還將宣布協助供電給孟加拉一處難民營。這處營地收容大約100萬名來自緬甸的洛興雅族難民。

這次日內瓦（Geneva）論壇預期與會人數為3000人左右，由聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與難民事務高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）率先發表開幕聲明，多名重要講者將接著輪番上台。

(中央社)