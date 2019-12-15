國民黨安平區議員盧崑福（持麥克風者）與南區議員林美燕（右）在黨內初選階段一度與蔡淑惠（左）對立，兩人15日表態挺蔡，營造大團結氣勢。（蔡淑惠陣營提供／程炳璋台南傳真）

行政院副院長陳其邁15日出席民進黨台南第5選區立委林俊憲東區幹部後援會，預告沙崙科學城將成立新創園區，加上半導體產業發達，台南科學園區與高雄路竹科學園區將聯結成台灣最先進的科技走廊。

陳其邁在林俊憲東區幹部後援會中提到，自己在善化出生，算是台南人，對台南的發展有期許，他提到，台積電在南科的5奈米廠明年啟用生產，3奈米廠也要動工，台南將是台灣最重要的半導體重鎮。

陳其邁表示，北台灣已有成功的物聯網產業園區，南台灣正在尋覓地點。台南市沙崙綠能科學城位在高鐵站附近，又有成功大學等產學能量強的學術單位，台商回流需要地方建廠，近日將宣布設立新創園區，提供物聯網產業進駐。

對1221高雄挺韓反韓兩勢力大遊行，陳其邁表示，選舉接近投票日，很多造勢活動都會同時舉辦，過去沒有因此發生大的暴力事件，各陣營都該呼籲約束支持者，不要挑釁對方，台灣是民主成熟國家，相信大家都該有風度，活動應該會平安落幕。

林俊憲找自家的陳其邁相挺，國民黨第5選區立委候選人蔡淑惠15日造勢大會則找來初選時一度互相對立的黨內同志盧崑福與林美燕，盧、林兩人表態挺蔡，3人大和解，也為藍營在南區、安平區的支持者帶來團結氛圍。

蔡淑惠表示「藍軍大團結，可能是讓對手陣營緊張了吧！」她以「軍心大振」預告藍軍完成整合，邁向勝選，第五選區再度燃起藍綠對決態勢。

(中時 )