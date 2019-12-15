真理家族前輩堂遭縱火釀成7人死亡慘劇，家屬決定在真理家族另一處佛堂舉行聯合公祭，15日下午回到現場招魂，氣氛凝重，儀式低調簡單。（莊曜聰攝）

真理家族前輩堂遭縱火釀成7人死亡慘劇，而針對建物及土地使用上，台南市地政局則指出若不符區域計畫法將開罰，工務局也將比對當初申請圖後再開罰。（莊曜聰攝）

台南真理家族前輩堂遭縱火案帶走7條人命，檢警相驗遺體後陸續發回，家屬決定在玉井的真理家族佛堂舉行聯合公祭，但其中一名死者高國禎因遺體碳化嚴重須驗DNA才能確認，15日下午家屬回到現場招魂，場面凝重簡單，死者陳美研的弟弟表示，該追究的不是建物問題，而是縱火的人；台南市政府工務局、地政局則指出將依相關規定開罰。

真理家族前輩堂一把火燒出問題，事發後外界出現質疑聲音，包括建物內部隔間是否違反建築法規、使用上是否違法等都引發討論，台南市政府工務局指出該處建物申請是農舍，卻做為道場使用明顯違法，將比照當初設計圖後開罰，地政局也表示，因該處屬農牧用地，若農業局認定違反農業使用，將依區域計畫法開罰。

真理家族負責人張和平則說，真理家族並非宗教團體，並沒有對外宣傳或招募，前輩堂不能說是公開道場，建物的所在地是農牧用地沒錯，當年委託友人協助申請相關執照，但是已經過了10多年，細節已經記不太清楚，他認為如果不是遭人縱火，建築物的安全性應該沒有問題。

7名死者將選在真理家族佛堂舉行聯合公祭，家屬在下午回到現場招魂，過程一切從簡，簡單低調，並未如傳統道教儀式請來法師誦經等，僅準備一張桌子，放上7人牌位，由張和平帶領祝禱後，再由家屬招魂入牌位，焚燒紙錢、擲筊後，並徒步將牌位請回靈堂，招魂時家屬逐一前往死者陳屍房間外側呼喚「要回家了，要跟好喔」，場面令人鼻酸。

相關儀式大約花費1個小時左右完成，家屬表情難掩落寞，但情緒看來相當穩定，面對媒體皆不願多談，死者陳美研的弟弟也參與招魂儀式，他強調「我並不怪建物是否違建，外界更要追究縱火的人（曾嫌）。」招魂儀式結束，等待遺體到齊後將開始布置靈堂，並擇日舉行公祭。

(中時 )