現場「議會霸道圈地、庶民無力回天」的看板，傳達民眾的不滿心聲。（李金生攝）

民眾在綠地搭起帳篷或席地而坐，共度悠閒美好時光。（李金生攝）

「當我們同在一起歡笑!」民眾痛陳10億元也買不回孩子的童年。（李金生攝）

金門縣議會欲編列近10億元預算，在莒光湖公園興建議政大樓，縣府擔心遭到「修理」，只能委曲同意撥給用地。鄉親聞訊群情大譁，痛批「黑白來!」在縣議員董森堡的號召下，近千位扶老攜幼的民眾今（15）日下午席地野餐，表達只要公園、綠地的心聲，希望府、會收回成命，不要再胡搞瞎搞下去。

楊鎮浯縣長回應指出，縣議會欲撥用的莒光樓段25地號土地，縣府及內政部原確有「共融式公園」或「城鎮之心」2、3期的規畫，但基於行政與立法機關分立、監督制度，在經過多次協調並提供替代方案未果後，縣府最終仍決定尊重議會要求，「民眾的聲音，縣府聽到了，相信議會也聽到」，如何做才是符合民意的期待，相信議會會拿出智慧來處理。

發起今天「莒光湖公園野餐日」活動的董森堡議員指出，縣議會去年剛斥資9580萬元興建「議會生活館」尚未驗收，今年又去文要求縣府撥用2.5頃的莒光公園縣有地，還編列近10億預算準備興建議政大樓，縣府日前不堪壓力發文同意撥用，引起民眾激烈反彈。

董森堡指出，現用縣議會大樓於1994年興建，至今未滿30年，若莒光湖議政大樓真的蓋下去，舊大樓又該何去何從？且10億元預算數目龐大，更會嚴重衝擊金門已開始惡化的財政狀況，不如拿來用於長照、弱勢關懷及醫療提升等亟待改善的工作。

參加野餐的民眾一致表示，「10億元也買不回孩子的童年」鄉親都希望府、會把錢花在刀口上，而不是將公有資源據為己有，剝奪下一代的生活休閒空間，再說支持蓋新大樓的議員也只是幾個人，是誰給他們伸手遮天，假借民意勒索縣府的權利？

民眾痛批縣議會以鴨霸手段掠奪鄉親的休閒運動空間，未來更將影響現正施作的前瞻計畫「城鎮之心」後續工程，首善之區金城鎮的城市綠帶也將遭受嚴重破壞。現場還有民眾擺放「議會霸道圈地、庶民無力回天」的看板，表達對府、會的不滿與憤怒，並揚言不排除採取更激烈行動。

(中時 )