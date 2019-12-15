力拚連任的總統蔡英文，與YouTuber波特王合作，蔡英文竟然被狂撩，竟讓她驚慌失措，直呼「大膽！」網友表示：「噁心」！
影片中，蔡英文表示，「高雄人嘛，你不跟海在一起，你跟什麼在一起呢？」波特王冷不防的接話「跟妳在一起」！
另外，蔡英文詢問員工是哪裡人，波特王又撩了一次「我是妳的人」，介紹午餐菜色，波特王又出招：「妳是我的心頭肉」！
接著波特王又以「我想把妳寵壞」、「看妳也看不膩」、「腦袋都裝妳」狂撩！
對此，網友則說：看不下去了！
(中時電子報)
力拚連任的總統蔡英文，與YouTuber波特王合作，蔡英文竟然被狂撩，竟讓她驚慌失措，直呼「大膽！」網友表示：「噁心」！
影片中，蔡英文表示，「高雄人嘛，你不跟海在一起，你跟什麼在一起呢？」波特王冷不防的接話「跟妳在一起」！
另外，蔡英文詢問員工是哪裡人，波特王又撩了一次「我是妳的人」，介紹午餐菜色，波特王又出招：「妳是我的心頭肉」！
接著波特王又以「我想把妳寵壞」、「看妳也看不膩」、「腦袋都裝妳」狂撩！
對此，網友則說：看不下去了！
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