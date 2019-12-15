全國女醫師後援會舉行催票大集合活動，致送蔡英文總統賀禮祝福連任。（陳淑芬攝）

蔡英文總統15日晚間參加全國女醫師後援會時表示，距選舉還有20多天，絕不是垃圾時間，要凝聚力量呈現最大聲量呈現，她並呼籲在場的女醫師們，不只是選舉時站出來支持她當選、國會過半，「這樣是不行的」，還要跟她一起執政，「千萬不要走開」。

全國女醫師後援會15日在蔡英文台中競選總部舉辦催票大集合活動，蔡總統與民進黨籍立委第八選區候選人翁美春到場，由立委林靜儀擔任召集人向與會的女醫師們大催票，蔡總統走進會場，現場挺蔡女醫師們熱情搖旗高喊「小英、凍蒜」，並致送蔡英文珊瑚粉顏色的台灣圖騰，祝福順利連任。

蔡英文致詞時表示，傳統選舉上女性會站出來支持候選人，但很少自己組織起來，這股支持她的力量彌足珍貴，尤其是一向冷靜、理性、優雅的女醫師，還聚集高喊「凍蒜」，如果連女醫師都走出來，可見國家已經到了關鍵時刻。

蔡英文說，距選舉還有20多天，絕不是垃圾時間，要把所有的力量凝聚起來，用最大聲量呈現在1月11日的選舉。她強調，聲量的大小決定台灣人的決心，全世界都在看，台灣人這次選舉的選擇，如果在意台灣的主權是否守得住？下一代是否能享受到民主自由？就要站出來，讓全世界都知道，這是民主社會最重要的武器。

蔡英文表示，民主的好處，就是可以用投票表達對國家的看法及期待，只有自由民主社會投出來的票，才是有價值票的票，才是真正人民的心聲。

蔡英文說，女性的觀察及感受其實蠻強的，呼籲站在第一線的女醫師們，不僅選舉時站出來僅支持她當選、國會過半，「這樣是不行的」，選上要跟她一起執政，「千萬不要走開」，呼籲女醫師們要一起參與建構完整社會安全網，讓住在台灣及生活在台灣的人有安全幸福的環境。

(中時 )