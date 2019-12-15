金曲歌王陶喆日前受邀參加「我有愛」公益演唱會，他帥氣背著電吉他，自彈自唱熱唱1小時，一連飆唱〈小鎮姑娘〉、〈蘇三說〉、〈普通朋友〉、〈今天妳要嫁給我〉等11首經典歌，全場大合唱，宛如大型KTV，不過台下許多熱情粉絲，原本依序坐著看演出，豈料在演出過程中，歌迷一一都隨著音樂站起來搖擺，還有人衝到舞台前面，陶喆也開心跟粉絲握手。

他樂與粉絲近距離接觸，甚至還有粉絲主動要跟陶喆合照，陶喆也不顧仍在演出中，來者不拒，跟粉絲一邊自拍一邊嗨唱，互動逗趣，現場像是變成粉絲見面會。

他說：「希望我們能一起用美好的音樂，帶給這世界更多的愛與正能量！Hope you guys had a great time out there！」並在演唱會尾聲，他先預祝眾人耶誕節快樂及新年快樂，「祝福大家耶誕、過年一切順利。」

此外，陶喆現行程滿檔，跨年將在海外演出，屆時老婆Penny與兒子會愛相隨一起歡慶跨年，迎接新的一年到來，農曆年他將飛赴新加坡表演，一家三口也會在當地一同歡慶年節。

(中時 )