金曲歌王陶喆日前受邀參加「我有愛」公益演唱會,他帥氣背著電吉他,自彈自唱熱唱1小時,一連飆唱〈小鎮姑娘〉、〈蘇三說〉、〈普通朋友〉、〈今天妳要嫁給我〉等11首經典歌,全場大合唱,宛如大型KTV,不過台下許多熱情粉絲,原本依序坐著看演出,豈料在演出過程中,歌迷一一都隨著音樂站起來搖擺,還有人衝到舞台前面,陶喆也開心跟粉絲握手。

他樂與粉絲近距離接觸,甚至還有粉絲主動要跟陶喆合照,陶喆也不顧仍在演出中,來者不拒,跟粉絲一邊自拍一邊嗨唱,互動逗趣,現場像是變成粉絲見面會。

他說:「希望我們能一起用美好的音樂,帶給這世界更多的愛與正能量!Hope you guys had a great time out there!」並在演唱會尾聲,他先預祝眾人耶誕節快樂及新年快樂,「祝福大家耶誕、過年一切順利。」

此外,陶喆現行程滿檔,跨年將在海外演出,屆時老婆Penny與兒子會愛相隨一起歡慶跨年,迎接新的一年到來,農曆年他將飛赴新加坡表演,一家三口也會在當地一同歡慶年節。

(中時 )