台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲15日為新竹縣第二選區立委候選人林碩彥站台時表示，藍綠兩黨都曾全面執政過，但都沒進步，而且看起來是更墮落，至於賴清德當小英的副手他一直覺得怪怪的，既然要當副的，當初幹嘛去初選，應該是人在江湖，身不由己。

柯文哲今天被問及有民眾黨的黨員去幫新北市國民黨立委站台，且指是經過主席授權一事，被外界指是主席支持他黨候選人，柯文哲表示，民眾黨是柔性政黨，如果是個人交情比較好，以個人的名義去就還好，站在黨的立場是沒有嚴格禁止，但是如果穿著背心就不宜啦，這樣好像變成是政黨在支持，而且他也不認識那位候選人，應該是他們的個人交情，黨內部會回去針對站台的情況做個規範。

而之前民進黨副總統候選人賴清德曾說要全力衝政黨票，希望民眾大義滅親不要投給小黨，要全部集中火力投給民進黨，對此，柯文哲表示，像我們這些講科學的人，就是有什麼樣的證據，講幾分話。

從2008到2016年，國民黨是全面執政，然後2016到2020年是民進黨全面執政，包括行政院跟立法院都被他們控制，結果這兩個政黨本身有進步嗎？台灣沒有進步啊，政黨也沒有進步，而且看起來是更墮落。

那種權力的傲慢是越來越重，所以當賴清德在講這句話的時候，請大家不要忘記2018年台灣最大政黨是哪1黨？是「討厭民進黨」啊。

柯文哲說，從去年2018年11月24日到現在，民進黨有任何的改善嗎？除了網軍變得比較厲害以外，執政有進步嗎？態度有改善嗎？他覺得賴清德應該是人在江湖，身不由己。

他指出，賴清德也是醫生，他就很奇怪，為什麼去當小英的副總統，太奇怪了嘛，如果要當副總統，當初就不用去參加初選就解決了，何必呢？但這是人家黨內的家務事，他也不想去評論啦，只是看起來就是怪怪的。

而對於自家選情，柯文哲認為還是要努力，打仗不到最後1秒鐘，都要奮戰到底。

(中時 )