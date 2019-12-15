副總統陳建仁（右一）15日成了超級助選員，南下屏東跑透透，先後到長治、潮州、來義為鍾佳濱（右二）、蘇震清、伍麗華站台助選。（謝佳潾攝）

副總統陳建仁（左五）15日成了超級助選員，南下屏東跑透透，先後到長治、潮州、來義為立委參選人鍾佳濱、蘇震清（左二）、伍麗華站台助選。（謝佳潾攝）

副總統陳建仁（右二）15日成了超級助選員，南下屏東跑透透，先後到長治、潮州、來義為立委參選人鍾佳濱、蘇震清（右三）、伍麗華站台助選。（謝佳潾攝）

副總統陳建仁（右二）15日成了超級助選員，南下屏東跑透透，先後到長治、潮州、來義為鍾佳濱、蘇震清、伍麗華（右三）站台助選。（謝佳潾攝）

副總統陳建仁15日南下屏東跑透透，不僅陪屏北選區民進黨籍候選人鍾佳濱到長治椰子園養護之家關懷長輩，與屏南選區候選人蘇震清到潮州品嘗美食兼拉票，還趕到新來義部落為原民立委候選人伍麗華成立競選總部站台，堪稱是當日最強助選員。

陳建仁的助選首站來到長治椰子園養護之家，他與鍾佳濱陪同長輩搓湯圓、賞畫，盡展親和力，當中87歲阿嬤蘇清英特別做了塊寫有「一張高鐵票，看長輩兼投票」字樣的牌子要送給陳，阿嬤說，她孫子因為讀書住在台北，希望副總統呼籲年輕人返鄉投票，順便看看好久不見的阿公阿嬤。

結束關懷長輩的行程後，陳建仁又馬不停蹄地趕到潮州，與蘇震清相約吃在地美食。蘇震清雖以無黨籍參選，但從宣布投入選戰以來，時常可見綠營大老站台輔選，而今就連副總統也不例外，2人在現任立委莊瑞雄等人的陪同下，不僅遍嘗地方小吃，還成了潮州街上最受矚目的「遊客」。

隨後，陳建仁又奔到來義鄉的新來義部落為由民進黨徵招的原民立委參選人伍麗華站台。陳在會中強調，台灣人要以香港的選舉為借鏡，大家一定要守護民主的可貴。

除有綠營在假日大動作拉票外，國民黨籍屏南立委參選人周佳琪、與時代力量結盟的無黨籍張怡也在當天於潮州成立競選總部，有相互較勁的意味。

(中時 )