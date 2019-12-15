菲律賓6.8強震 觀光局：目前無台灣人傷亡 19:282019/12/15 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓南部民答那峨島達納卯（Davao）西南方61公里處15日發生規模6.8強震。畫面為網友上傳地震當下，游泳池水劇烈波動的影像截圖。（圖／路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓南部民答那峨島達納卯（Davao）西南方61公里處，當地時間今（15）日下午2時11分發生規模6.8強震，菲律賓官方證實，地震已造成14人受傷。是否有台灣旅客受傷？觀光局表示，目前未接獲有台灣人的傷亡訊息。 地震發生後，經交通部觀光局調查，目前未接獲旅行社通報有旅行團體旅客在當地傷亡的緊急事故通報；另電洽外交部，得到的回應也是目前尚未接獲駐菲律賓辦事處通報國人在當地有傷亡的訊息。 (中時 ) #菲律賓 #觀光局 #台灣人 #旅客 #受傷 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 掀兩岸產地標示戰絕非智者 04:102019/12/11 論壇廣場 工商社論》政府協助觀光業發展需有新思維 04:102019/12/11 財經要聞 採‧訪‧線‧上－陸客統計愈來愈不透明 究竟為哪樁？ 04:102019/12/11 產業特刊 獨》遠航停業 民航局內部簡訊曝光 13:072019/12/12 生活 大陸2020年春運搭機旅客將達7900萬 遊日泰韓旅客最多 17:212019/12/12 兩岸 遠航停業 觀光局：影響出境逾3千人 18:262019/12/12 生活 《產業》遠航無預警停飛，初估影響逾3400位旅客 08:182019/12/13 財經 國際旅客 連5年破千萬 下周催生2030觀光政策白皮書 04:092019/12/14 財經要聞 鐵道一條龍 成功非偶然 04:102019/12/14 生活新聞 來台旅客1111萬創新高 04:102019/12/15 生活新聞 生活熱門新聞 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 變天時間曝光 吳德榮：下波轉雨降溫提早了 - 生活 周日全台高溫破27度 這天起又變冷 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 12生肖本周運勢 他事業愛情財運連3冠 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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