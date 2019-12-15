菲律賓南部民答那峨島達納卯（Davao）西南方61公里處，當地時間今（15）日下午2時11分發生規模6.8強震，菲律賓官方證實，地震已造成14人受傷。是否有台灣旅客受傷？觀光局表示，目前未接獲有台灣人的傷亡訊息。

地震發生後，經交通部觀光局調查，目前未接獲旅行社通報有旅行團體旅客在當地傷亡的緊急事故通報；另電洽外交部，得到的回應也是目前尚未接獲駐菲律賓辦事處通報國人在當地有傷亡的訊息。

(中時 )