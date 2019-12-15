小英競選車隊15日在台南下營首發，蔡英文台南競選總部主委、台南市長黃偉哲（左二）率領6位立委候選人搭車從下營到大營，象徵從「會贏到大贏」，但陳亭妃、王定宇則未出席活動。（莊曜聰攝）

為選戰拉抬氣勢，蔡英文台南競選總部車隊15日開跑，由台南市競選總部主委、台南事長黃偉哲親自領軍，帶領黨籍立委候選人出席，先到下營上帝廟參拜，祈求總統高票當選、國會過半，車隊再由下營開到大營，以閩南語象徵從「會贏到大贏」營造團結氣勢，但眼尖民眾卻發現陳亭妃、王定宇2位候選人都缺席。

黃偉哲表示，蔡英文總統與賴清德2人過去都為台灣民主自由努力，英德配是最佳選擇，從蔡政府這3年來的執政，也能夠看到使用國家預算時沒有隨便舉債，國防實力也比以前好，外交上更獲得美國、日本的支持，未來還有許多重大建設進行。

接下來黨籍立委參選人則輪流發言，第一選區的賴惠員高喊「2020台灣要贏，台南要先贏！」第二選區的郭國則說，下營的閩南語諧音「會贏」，這次台南不只要會贏，還一定大贏，過去台南在總統大選都是火車頭衝第一，這次總統得票率如果突破7成，6席立委一定能過關。

第四選區的林宜瑾則說新成立的第四選區如果民進黨也過關，台南就會紅不讓，第五選區的林俊憲祈求上帝爺公能保護台南，保庇台灣，讓民進黨大勝；第三選區的陳亭妃及第六選區的王定宇則由助理代表出席。

黃偉哲強調，目前有些政黨得票率可能不會超過5％，在國會就無法取得立委席次，希望鄉親能集中選票支持民進黨，讓國會能夠過半，持續推動建設。

(中時 )