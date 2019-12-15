星宇航空公布首航3航點航班時間。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空明日開賣產品，久等的星宇粉絲超興奮！隨著星宇的新機、公司制服、機上安全影片、機上備品及餐點一一曝光，大眾對星宇的好奇也被撩到最高點。到底星宇有哪些亮點，值得民眾手刀衝一波呢？內行人指出，以下5大特色非常值得期待。

男生空服員、地勤的制服博得最多眼球。（中時電子報）

星宇空服服裝設計，有網友覺得像是復古電影的服裝，從模特身上看到了帶有特務風的神祕氣息。（中時電子報）

星宇航空「JX Style制服暨機艙發表會」正式曝光超炫制服。（中時資料照）

●甫獲2019年制服設計獎的星宇制服

英媒《TheDesignAir》公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。星宇被評為雖是全新航空公司，卻在機艙、備品及制服的設計上皆十足的用心，令人印象深刻。

星宇邀請台灣設計師林尹培袞操刀制服設計，制服以新創經典的概念，將4、50年代時尚元素結合未來科技感，對機務、航務、地勤等形象用心打造，期望旅客從進入航站到機艙，都能享有一致性地視覺美感。星宇期許要掀起航空時尚風潮，成為航空界時尚新星。

星宇航空砸大錢，用3D技術拍攝機上安全影片，片中主角各有特色。(圖／星宇航空提供)

星宇航空機上安全影片 StarWonderers 星探者|STARLUX Airlines。(YouTube/星宇航空)

●媲美皮克斯製作的機上安全影片

星宇航空耗時2年、斥資台幣3000萬，推出「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，媲美皮克斯動畫效果，影片上架後5天吸引逾百萬人次點閱。

片長4分40秒的機上安全影片，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並創作了來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項，這是這支影片最重要的價值。

星宇航空13日發表機上餐點暨服務備品，由米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健（中）操刀商務艙的餐點，服務星宇航空的乘客。（資料照片 鄭任南攝）

由Longtail提供的商務餐餐點。（資料照片 鄭任南攝）

●機上餐由米其林一星主廚操刀

商務艙餐點由米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健操刀，打造頂級空中餐酒館；經濟艙霸氣請到台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」，豪華燒肉丼滿足饕客的胃，另還貼心提供熱湯服務。

台南人氣冰品「蜷尾家」也為星宇量身打造機上限定的專屬口味「鐵觀音可可碎片」，並從2020年第2季起供應。

星宇董事長張國煒表示：「星宇航空將把來自台灣的精緻佳餚帶上天空，雖然初期航程為東南亞航線，也將餐點的水準做好、做足，無論是商務艙的Longtail或經濟艙的胡同燒肉，拉近機上餐飲和到餐廳用餐的距離。」

星宇「商務艙/經濟艙機上備品」精緻有特色。(圖擷自星宇航空粉絲團)

●機上備品有蔡依珊的紅豆水

商務艙選用芭樂鳳梨冷壓蔬果汁當迎賓飲料，飲品則有英國皇室用酒Champagne Bollinger香檳、Whittard英國倫敦茶品、義大利illy咖啡、VDS胡蘿蔔綜合蔬果汁、有「巧克力界的勞斯萊斯」美譽的義大利AMEDEI巧克力。另外，星宇還貼心提供由蔡依珊研發的紅豆水，選用北海道紅豆萃取而成，協助乘客消水腫。

星宇全機皆有IFE機上娛樂系統，戴上耳機可享受個人空中劇院。(圖擷自星宇航空粉絲團)

●提供免費WiFi服務

星宇所有航班都提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi，此為國籍航空中的創舉。倘若旅客有額外機上WiFi的需求，於班機起飛前3小時透過官網或星宇客服中心預購，可享有8折優惠。

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(中時電子報)