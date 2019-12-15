推特(Twitter)用戶「笑臉男人」發布了美國陸軍下一代自走砲原型XM1299的新照片，這型自走砲是由M107A5的底盤，加上XM907 型155公釐58倍徑長管大砲的組合。

防衛部落格()報導，XM1299原型自走砲，是美國陸軍在增程砲兵計畫( Extended Range Cannon Artillery,ERCA)的成果，由美國陸軍軍備研究局與工程科學技術辦公室一起研發。與過去的美國自走砲，最主要的差異當然是砲管的長度，過往M109系列自走砲的砲管都是39倍徑(砲管總長604.5公分)，拉長成58倍徑(899公分)，砲彈的膛壓更高，射程自然更遠，能夠從原本的38公里，增加到70公里以上。

XM1299 SPH pic.twitter.com/YszgAdozhQ — 笑脸男人 (@lfx160219) 2019年12月11日

不過美國陸軍希望新一代自走砲的射程達到100公里，那麼不僅是砲管要增加，砲彈也要改變，因此與XM907 砲管同時研發的，還有XM1113火箭增程砲彈，它採用彈底吹氣設計，砲彈在飛行的過程中，還有自己的噴射推進力，能夠飛行的更遠。

XM1113增程噴射彈。(圖/美國陸軍)

過往，美國陸軍步兵的轟炸支援，多半來自隨叫隨到的空中轟炸，由戰機、攻擊機、轟炸機、無人機來發射飛彈與精準炸彈。但是反恐戰爭曠日廢時，空中轟炸耗損了飛機在壽命，飛行員為了輪值在空中待命，也疲累不堪，造成美國飛行員的離職潮，加上精準炸彈的單價也很高，經不起長時期間消耗。在這種情況下，美軍決定回頭研發傳統火砲與精準式多管火箭系統。

(中時電子報)