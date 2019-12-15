近年多國揭發天主教會神職人員的性侵醜聞，在從眾而和諧的日本，受害人往往被迫選擇沉默。教宗方濟各上月訪問日本，有受害人舉牌示威，希望國內教會的性侵事件受到認真看待，其中一人近日受訪，直言「我希望取回尊嚴，自覺要採取行動」。

根據東網報導，任職護士的失婚婦人鈴木晴美（音譯）及已屆六旬的男公務員竹中克己（音譯），是日本國內少數公開自述經歷的受害人。他們於教宗訪日期間，在其車隊沿途舉着寫有「我是倖存者」、「日本也有天主教兒童被性侵」等字句的標語牌，他們求見教宗卻無法如願，鈴木表示：「我很傷心，也很憤怒。」

鈴木接受美聯社訪問時表示，她於1977年因遭丈夫家暴而求助一名日本神父，卻被對方性侵，仙台教區委託律師調查後，認為二人可能曾發生性行為，卻不認為存在刑事成分，涉事神父亦全數否認指控。鈴木稱性侵陰影猶在，至今仍不敢踏入教堂。

竹中則表示，他年幼因父母離異而入住東京的慈幼會男童院，卻遭一名在當地工作的德國神父性侵，該神父其後返回德國並離世。竹中今年初罕見地收到長崎主教的公開道歉，他認為對方的道歉真誠，卻不足夠。他指出：「受害人都孤立無援，沒人知道性侵事件是否持續發生。」

(中時 )