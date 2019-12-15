蘇炳憲受訪分享自幼移民阿根廷的趣事，那時父親從事汽車行業，家境優渥，再加上當年高雄人很流行移民阿根廷，民國69年時，國二的他跟全家搬到當地，幫忙父親經營超級市場，在阿根廷居住11年，爾後又定居美國4年，30歲的時候才回來台灣，更透露因華僑的身份只當了一周國民兵。

蘇炳憲國中在爸爸開的超級市場幫忙（上圖)以及在當地開的汽車（下圖）。（蘇炳憲本人提供）

位於南半球的阿根廷氣候跟台灣相反，此時的耶誕節是炎熱夏天，這天就像華人農曆國節，親朋好友相聚，一起吃烤火雞、做聖誕大餐、品嚐香檳，被問到跨年的安排？他直呼：「真是考倒我了。」腦海中完全沒印象，當地的跨年不像台灣這麼狂熱。

蘇炳憲說在阿根廷在耶誕節當天，親朋好友都會聚在一起吃烤火雞、品嚐香檳。（蘇炳憲本人提供）

阿根廷的官方語言是西班牙文，為快速學習語言，他的父親選擇在華人較少的布宜諾斯艾利斯定居，但又考量不能忘本，因此要求他每逢節慶或假日都要去中華教會看中文版的聖經和唱中文詩歌，他不好意思笑說：「有時候偷懶還不想去。」

蘇炳憲（紅圈處）移民阿根廷後，每逢假日就到教會唱聖歌。（蘇炳憲本人提供）

他回憶18歲時在當地拿到汽車考照，回台灣那年少說也有15年駕駛經驗，有自信的他竟然栽在台灣駕訓班，「被難倒了，光S倒車和迴轉幾圈就考快兩次，好像在背公式。」

蘇炳憲分享阿根廷版駕照。（蘇炳憲本人提供）

雖然已經離開阿根廷二十幾年，他很懷念在當地踢足球和海灘戲水的時光，還有一件印象深刻的事情是剛念大學不久發生福克蘭戰爭，學校老師集體罷工，不得已中斷學業去美國，「阿根廷人十分有架勢的，說罷就罷。」

蘇炳憲在mar del plata銀海沙灘上玩沙。（蘇炳憲本人提供）

(中時 )