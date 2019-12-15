▲馬文君草屯競選總部成立，負責草屯競總的草屯鎮長簡景賢上台舞動戰旗。（楊樹煌攝）

▲南投縣議會議長何勝豐與議員們上台致贈包中吉祥物。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱上台致贈？的凍蒜吉祥物。（楊樹煌攝）

▲馬文君草屯競選總部成立，到場所有貴賓上台手牽手高呼當選、當選。（楊樹煌攝）

南投縣第一選區國民黨立委候選人馬文君的草屯競選總部，今15日舉行成立大會，現場湧進數千支持民眾，讓會場顯得熱鬧滾滾，縣內各政要也都到場力挺，南投縣長林明溱在會中籲請草屯鄉親要全力支持最認真做事的馬文君，馬文君則表示，未來將會和林縣長讓草鞋墩的幸福，向前大步邁進。

馬文君的草屯競選總部成立，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、南投縣長林明溱、前縣長林源朗、前農委會主委陳志清、前國代李宏裕、南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全、彰化縣副縣長洪榮章、國民黨中常委姚江臨、游家富、南投縣農會理事長胡嘉宸、總幹事曾明瑞、草屯鎮長簡景賢、草屯農會理事長陳文忠、總幹事蕭忠郁、國民黨不分區立委候選人鄭麗文及縣內國民黨籍縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表會主席、副主席及鄉鎮民代表、里長還有地方各界都到場表達支持並上台致贈吉祥物。

鄭麗文在會重砲抨擊執政黨4年執政胡作非為的惡形惡狀，是個標準的分贓集團，把國庫幾近淘空，讓人民過著痛苦的日子，如果再讓他們繼續執政，這個國家定會被他們拖跨，呼籲民眾要認清民進黨，總統選舉和立委選舉，定要讓民進黨下架，才能翻轉台灣，讓人民過好日子。

南投縣長林明溱也在會中痛批民進黨只會灑錢搞選舉，任內不顧人民死活，絕對不能讓民進黨繼續再執政；林縣長則推崇立委馬文君對南投縣政幫助最大，南投縣自籌財源少，馬文君為地方爭取重大建設，5年來讓縣庫減少支出約63億元，不像有位立委，地方有建設還要阻擾，只會爭功、做表面、割稻尾騙選票，大家應看清，並支持真正能做事又會幫地方爭取建設與發展的好立委馬文君，讓她順利連任，才是縣民的福祉。

馬文君則表示，近10年來她盡職為草屯爭取大大小小的建設經費，全力為地方協助解決問題，此次選舉，執政黨全體總動員，並以國家資源進行政策大買票，造成她的選情格外的艱困，呼籲草屯鄉親繼續再支持「認真做事的力量」馬文君，增添她勝選的信心和力量。

(中時 )