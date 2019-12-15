2020總統大選，親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文「三腳督」，YouTuber「北青」今天早上來到高雄市左楠區進行街頭民調。韓國瑜以85票（54%）領先蔡英文的68票（44%）。

「北青」上傳民調直播，他今天早上來到左楠區哈囉市場進行街頭民調，韓國瑜以85票（54%）贏蔡英文的68票（44%）以及宋楚瑜的3票（2%）。

北青說，他是台北人，下來高雄之前，他一直認為韓國瑜在中南部可能都會輸，假設市場這邊都做五五波的話，韓國瑜在高雄會輸。可是現在高雄可能接近五五波，韓、蔡在伯仲之間，和台灣其他地方一樣，韓在高雄的選情並沒大家想得這麼差。

網友說：「讓真實民調顯現。」、「找個時間來台中市大里、太平、沙鹿、清水這邊做做看！」、「謝謝北青，回台北以後希望能做綠的地區，越綠越好，想知道差距有多少？」、「高雄平盤就好，北部東部大贏，中部小贏，南部小輸，大局就定了。只要南部不崩盤，韓國瑜勝率7成。」、「這裡是高雄藍營區。」

(中時電子報)