澄石建設在新光重劃核心寧靜住宅區推出新建案「澄石學而」，獲很多客源青睞。（盧金足攝）

鉤織藝術家張麗真在「澄石學而」展出各種啟發童心，饒富趣味的鉤織作品。（盧金足攝）

因應現代空氣品質問題，澄石建設全面推動綠能清新住宅、嚴選優良建材，堅持於每個細節規劃。（盧金足攝）

「澄石學而」規劃2房3房25至40坪，戶數單純合宜，強調將住戶的安全視為首要責任。（盧金足攝）

「澄石學而」鄰近74號快速道路，還有捷運紅線太原站、精武站，交通便捷。（盧金足攝）

交通到那裡，經濟發展建設就到那裡！澄石建設推出新案「澄石學而」，基地鄰近74號道太原匝道快速串連大台中，加乘捷運紅線太原站、精武站，獲鐵路高架捷運化便利交通，擁有12年完全學區及綠海環繞，還將接待中化身為幸福的藝文中心，邀請鉤織藝術家張麗真跨界合作，傳達家的幸福溫度。

澄石建設總經理李柏毅指出，「澄石學而」位居新光重劃核心寧靜住宅區，伴隨優生校園、森意公園、太原太順林蔭綠廊，發展成熟的樹德、中山、一中商圈近在咫尺，擁抱最適居生活圈。

台中市府在東山高中興建游泳訓練中心場館，預計2020年底前完工，包含室內溫水泳池、排球場、重訓室等多樣化設施，將開放給社區民眾使用，周邊運動場域再進化，帶動全民運動風氣，周遭住戶也受惠。

投身建築業多年，李柏毅眼光精準，找地哲學有一套，交通和公園綠地之外，學區優質文教環境更是首選條件之一，「澄石學而」緊臨新光國中小、東山高中、台中一中、台中科大、葳格、常春藤、華盛頓等明星學校林立。

社區的優勢亮點，還有附近的德興、新安、三甲、景賢公園、太原太順綠園道、旱溪自行車道、大坑步道森意環繞，隨處皆是令人流連忘返的綠廊街廓，牽手散步上學、漫步林蔭回家，綠意為生活環境增加大自然元素。

「鄰近74號快速道路，還有捷運紅線太原站、精武站，暢達便捷！」李柏毅說，「澄石學而」規劃2房3房25至40坪，戶數單純合宜，強調將住戶的安全視為首要責任，建築工法特別採用筏式基礎、SA級鋼筋續接器、箍鋼筋交錯綁紮，讓結構更安全穩固，提高耐震性。

因應現代空氣品質問題，澄石建設全面推動綠能清新住宅、嚴選優良建材，堅持於每個細節規劃，管道逐層封板、單層室外排氣、美學深凹窗、不斷電安全系統；兼顧空氣品質

、純淨水質、環保選材、安全便利、實用機能，打造健康節能的友善居家環境。

「轉角遇到驚喜！」與一般傳統接待中心不一樣的是，「澄石學而」接待中心有「藝」思！力邀鉤織藝術家張麗真到現場，在接待中心展出各種啟發童心，令人想擁抱的鉤織作品，張麗真具備藝術家、畫家、詩人、作家身份，擅長用鉤織、繪畫及文字。

張麗真說，喜將日常事物編譯出與眾不同的視覺敘事，透過對生活的細膩觀察與自然體驗，用毛線鉤織成各式動、植物，以柔軟線條和繽紛色彩，能與賞屋的民眾分享創作，作品傳達生活中的趣味，買新家帶來好心情。

李柏毅表示，張麗真的巧手與巧思，讓接待館現場瀰漫童趣藝術氣息，繽紛色彩更帶來溫暖活潑的意象，裝置藝術與「澄石學而」精神相輝映，傳遞滿滿幸福感，象徵建案的清新活潑的精神，用心打造的捷運文青宅，獲很多客源青睞。

(中時 )