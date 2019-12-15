2020大選倒數衝刺，「護國會、保台灣」中央助講團15日到巡迴到彰化，蔡英文總統也首次出席助講團，並替民進黨彰化立委候選人陳秀寶、黃秀芳、陳素月、洪宗熠站台輔選，現場湧入數千支持者，蔡英文表示，這次推出4候選人，都是最認真、最專業，呼籲讓總統當選、四席立委全上，揮出全壘打。

蔡英文表示，首次出席「護國會、保台灣」中央助講團活動就是獻給彰化。彰化第一選區在2008年後，民進黨在這區就沒有產生過立委，再堅持一下陳秀寶就能過關。

蔡英文表示，這次選舉，中台灣尤其是彰化是最關鍵的縣市，希望鄉親再相挺民進黨一次，讓總統和立委全壘打、國會過半，國民黨2016年留下的成績是台灣經濟位居亞洲四小龍之末，現在台灣已經是四小龍的第一名，未來經濟發展會繼續穩定成長，年輕人會有更多機會。並強調民進黨執政4年幫民眾減稅、長照預算提高到400億元，0至6歲幼兒福利增加到600億元，未來的四年民進黨政府將會做更多。

民進黨主席卓榮泰表示，要讓國會可以過半、蔡英文當選，才能繼續推動改革和進步價值，除了現任3位立委要衛冕成功，「如果能夠三加一就更好，現在陳素月在一壘、黃秀芳在二壘、洪宗熠在三壘，就等在本壘的陳秀寶打一支全壘打。」

林飛帆表示，全台灣最光怪陸離、不可思議的事情都發生在彰化，這場選戰是兩種不同價值的對抗，國民黨副總統候選人張善政批評民進黨一直在搞抗中保台，而不搞經濟發展，但是台灣股市上萬點、經濟成長率亞洲四小龍之首、農產品外銷創新高，都是民進黨的成績。

陳秀寶呼籲，黨中央會將中央助講團都辦在第一選區，就是代表對於這個地區的重視，「民主自由不是天上掉下來，也不是突然就消失，而是慢慢的不知不覺中流失」，請鄉親手中的一票將決定決定台灣的未來。

(中時 )