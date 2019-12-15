▲草屯田園焢窯樂，媽媽費心的教導孩童如何搭建土窯，成為有趣的親子活動。（楊樹煌攝）

2019南投花卉嘉年華系列活動「草屯田園焢窯樂」，今15日在草屯陳府將軍廟旁田地登場，今年300窯開放報名後就秒殺額滿，吸引來自全國各地超過2,000位民眾攜家帶眷參與，大人重拾童年回憶，小孩也體驗早期焢窯的樂趣，場面熱鬧。

田園焢窯樂開幕日，天氣晴朗，風和日麗，縣府觀光處副處長林秀梅、草屯鎮長簡景賢與貴賓們一起捲起衣袖，親自下場堆土窯。活動除公所提供蕃薯、玉米、土雞蛋等鄉土美食，不少民眾也自行準備土窯雞等不同的食材，中午則有北投朝陽宮二媽會贊助在地美食，別出心裁的活動讓大家體驗早期農家休閒的田園樂趣。

已第3次參加焢窯的陳姓民眾表示，土窯搭建首先要在底部挖個洞，從大塊土堆開始堆起，做好基底後用小塊的土堆收尾，這部分花費約20幾分鐘，接下來因近日土壤較溼，要燒約2小時，當土窯水氣燒乾呈現白色後，將食材放進窯中開始悶焢，這部分又要再等1至2小時，才能享用到辛苦的美食成果。

來自田尾的曾姓一家人說，他們第一次體驗焢窯，一家四代同堂全部動員，帶小孩子體驗不同的氛圍，覺得非常有趣，除了主辦單位提供的食材，他們也帶了其他食材野餐，很高興政府能辦理此類活動，讓大人和小孩都回味無窮。

(中時 )