一掃前役對日慘輸9球的陰霾，中華女足今於東亞4強決賽對南韓踢出水準，防守出色也與對手互有攻勢，可惜被地主前鋒姜彩璘獨中兩元，終場前再讓鄭楔檳趁角球攻擊頭槌破門，以0比3吞下2連敗，最後一戰將於17日遭遇1和1負的大陸隊。

中華女足今天攻擊放大絕，把木蘭聯賽進球王李綉琴、旅外老將曾淑娥與陳燕萍、包欣玄、林雅惠等進攻好手全部推上先發，大門則換成程思瑜把關。開賽後中華隊頂住南韓猛攻，也逐漸能以反擊與對手周旋，可惜第29分鐘南韓全銀河禁區外遠射，程思瑜接球脫手，讓姜彩璘補射破門，上半場中華隊0比1落後。

下半場中華隊繼續纏鬥，包欣玄在快攻中想趁南韓門將全荷娜後退不及遠射調門，可惜偏出。接著李綉琴在右後場回傳，中華隊兩名後衛都沒去拿球，讓南韓趁機截走並轉移到右路，姜彩璘突入右側禁區起右腳小角度勁射，踢進穿襠入球。終場前南韓開出左側角球，鄭楔檳擺脫中華隊防守頭槌甩入遠角，鎖定最終比分。

(中時 )